La modelo venezolana cautiva a sus seguidores con sus publicaciones en Instagram

Alicia Machado se encuentra en una azotea por el coronavirus

El video está cerca de llegar a las 35 mil reproducciones

Alicia Machado, quien ganara el titulo de Miss Universo en 1996, compartió video y fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde aparece en bikini mostrando sus pecas más íntimas desde la azotea por el coronavirus.

La modelo venezolana, para acompañar el video, escribió: “Vamos a disfrutar de nuestros hijos! #findesemanadecoronavirus #positivo #obedeciendoalasautoridades #lavatusmanos #permaneceencasa @mamissolasoficial”.

En esta publicación, que está cerca de llegar a las 35 mil reproducciones, Alicia Machado muestra una panorámica desde la azotea en la que se encuentra: “Hola, mi gente bella, bueno, ¿qué creen? Haciéndole caso a las autoridades quedándose en casa, no nos queda de otra, ¿verdad?”.

“Pasando este coronavirus ‘weekend’, hay que estar en casa, vamos a ponerle un poquito de humor a las cosas, veamos películas, es la única manera que tenemos de detener este fenómeno, esta nueva y cruda realidad que estamos viviendo como humanidad”, dice Alicia Machado, mientras pueden verse las pecas que tiene sobre su pecho, haciéndola lucir más hermosa.

La modelo venezolana, quien tiene más de un millón de seguidores en Instagram, prosigue: “En este momento, todos, todos, todos, somos iguales. Que Dios los bendiga, los amo. Tranquilos en casa, con sus hijos, a esas mamás solas, que a lo mejor están tan asustadas como lo estoy yo, tranquilas, traten de tener en la casa lo que se pueda, vamos a entretener a nuestros hijos y a ponerlos a hacer lo que no hacían, vamos a ponerlos a estudiar”.

Sus seguidores reaccionaron de inmediato a este video: “Mira, no más, que linda está mi boo”, “Hola mami, que linda y bella y hermosa estás, amor”, “Si quiere, me voy y hasta le cocino para que no se fastidie y le doy masajes”, “Mamacita, que rico es verte, levantas mi estado de ánimo”, “No te vayas a derretir, bombón”, “Déjame ir a tu casa a acompañarte”, “Que bonitas pecas”.

Una usuaria le hizo una fuerte revelación a Alicia Machado: “Claro, y mientras si no trabajamos, ¿quién nos dará de comer? Ustedes porque viven como reyes”, mientras que otra fan le hizo una recomendación: “Cuídate tu piel, protégete del cáncer de piel, más en Florida, recuerda cuidarte de tantas cosas”.

En tiempos de coronavirus, hay que tener cuidado hasta en el más mínimo detalle: “Gracias por tu mensaje, pero debes tener precaución: agarraste la baranda del balcón y luego te tocaste la cara mandando besos a tus seguidores. Ahí es donde cualquiera se puede contaminar. Cuídate”.

Los “halagos” de los fans de la modelo venezolana siguieron haciéndose presentes. “Tu tranquila, mamasota, no salgas de casa. te amo, nena”, “Sigues estando igual de buena, mi amor”, “Sabrosos pechos, muy buena”, “Ricota mamacita”, “Sabrosas piernas”, “Tienes buen cuerpo”, “Ups, me derrito”, “Que ricas tet… @machadooficial”.

Otros usuarios no quisieron guardarse nada: “Esa boca vale… para comértela!!!”, “Que sabor”, “Tet… tienes”, “Pero que rica te ves así como estás mi amor, cachonda, me encantas, que no te haría yo con una noche completa que te tuviera en un hotel”.