Alicia Machada manda mensaje a sus fans y dice que si gorda es insoportable, ‘imagínense flaca’

La exmiss Venezuela publica fotografía con su entrenadora y ambas lucen unos impactantes bikinis

Pero su atrevimiento provocó algunas reacciones de sus seguidores y haters, pero ella no los contestó

La exmiss Venezuela, Alicia Machado, sorprende al mundo y se deja ver en bikini, pero advierte que si gorda es insoportable imagínenla flaca… la gente la critica y ella no les responde como es fiel a su costumbre.

Todo sucedió a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la cual aparece junto a otra mujer que al parecer es su entrenadora.

Ambas lucen sus figuras con unos bikinis de infarto y publica el siguiente mensaje: “Ladies night. Aquí con mi trainer and life coach #lifecoach friend @yranifit mami #Yrani love you girl. Saturday night! Un par de kilos abajo y soy insoportable! Si gorda soy insoportable imagíname flaca, for everyone”.

Esta expresión provocó muchas reacciones entre sus seguidores, muchas de las cuales no contestó la modelo y actriz, ya que ella no se queda callada.

En un principio la artista recibió algunos comentarios positivos ante su belleza, sin embargo no tardó mucho tiempo en que algunos haters la quisieran destrozar con sus comentarios.

Sin embargo, ella contrario a su costumbre, se quedó callada y ahora no contestó a las críticas de los haters, como en una estrategia de defensa por las ofensas que recibió.

Alicia Machado ha tenido altas y baja en su peso, motivo por el cual a veces luce gorda o flaca, pero en esta ocasión presume su cuerpo con un tremendeo bikini.

Así que prepárate para ver los comentarios más subidos de tono que recibió la exmiss Venezuela, sin embargo no hubo respuestas de parte de ella.

También te mostraremos la fotografía en la cual luce una impresionante figura tras someterse a intensas rutinas de ejercicios en estos días.