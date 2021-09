Edwin Luna hizo ‘acto de presencia’ en La Casa de los Famosos

En el momento en que Kimberly Flores enseñó la frazada 'especial' mandada a hacer, se puede leer la palabra LOVE (Amor) en una foto donde abraza a Edwin Luna y una de las compañeras le dice que ya cree reconocer a su pareja sin saber aún su nombre, pero asegura 'ubicarlo'.

“Mira esta ve… ay qué linda… ay yo sé quién es… mi marido… ¿ya sabes quién es? Pues sí güey el nombre no lo sabía pero sí lo ubico…”, se escucha la platica entre Kimberly y dos se las compañeras de habitación quienes se emocionan al conocer a Edwin Luna; luego añade: “Pero digo ¿si me la quedo no me regañan? Porque no se pueden tener fotos… ¿qué hago? ¿Jefa me la puedo quedar? ¿Jefa me puedo quedar con esta sábana?”, pregunta la morena.