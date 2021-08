Tras esto, el juez le impuso prisión preventiva justificada, otorgándole un plazo de 48 horas para presentarse de forma voluntaria al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoyola, sin embargo, la conductora no se presentó. Ante esta ausencia, la FGR inició los trámite para que la Interpol colabore en su localización y detención en más de 190 países.

Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para la conductora peruana Laura Bozzo, ya que después de no acatar una orden impuesta por el juez general el pasado 11 de agosto, la también abogada, fue fichada por la Interpol, quien se encuentra buscándola en más de 190 países

Ofrece recompensa: El presentador y actor mexicano, Alfredo Adame ofrece una recompensa de 100 mil pesos a la persona que le ayude a localizar a la conductora peruana, Laura Bozzo, quien se encuentra prófuga de la justicia mexicana por un delito fiscal; “Voy a ofrecer 100 mil a la persona que me ayude a localizarla con datos fidedignos”.

Alfredo Adame admite que él interpuso la demanda en contra de Laura Bozzo

Pero, ¿Qué tiene que ver Alfredo Adame con todos estos problemas? Todo inició cuando el conductor mexicano confesó que había sido él quien interpuso una denuncia en contra de Laura Bozzo, después de que al también actor, le llegara un mensaje anónimo sobre un presunto fraude que la conductora peruana habría realizado, y que, a palabras de Alfredo, fue comprobado.

“Me contacta una persona y me dice ‘señor Adame, tengo pruebas importantísimas para que usted meta a la cárcel a Laura Bozzo’ y entonces le doy mi teléfono, me marca la persona y me dice ‘mire, a nosotros nos vendió un condominio, y entonces hicimos un contrato de compra-venta ante notario y de repente pasaron 3 o 4 meses y cuando fuimos con el notario ‘oh sorpresa’, parece que el condominio está embargado”.