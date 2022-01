Tras esto, en sus primeras declaraciones tras pelea, contó que la mujer había sido quien lo había golpeado primero a él: “El hombre le da el celular a la mujer, me le dejo ir a ella otra vez y la mujer se deja venir con una patada, mi reacción fue tirar un golpe, ni le pegué ni nada, me desvié de sus golpes”.

Posteriormente, el actor comenta que le estaban robando su celular: “Cuando yo me acercó a reclamarle, me gritan:’ Oye Alfredo, te están robando el celular’, volteo a mi coche y el cuate ya tenía medio cuerpo adentro de mi coche, a la mujer la hago a un lado; voy a mi coche, veo que sí agarro mi celular y me le dejo ir”.

Le robaron también una cadena de 750 dólares

En otra entrevista ahora para los programas ‘Venga La Alegría’ y el noticiero ‘Telediario’, Alfredo Adame describió en sus primeras declaraciones que no solo le querían robar su celular, sino también una cadena que traía en el cuello, la cual no se había percatado que ya no traía:

“Yo decía: ¿Por qué se me está dejando venir al cuello?’, Pues hasta después, ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijecito que yo traía en una piedra roja, y ya cuando llegué aquí (a su casa), dije: ‘Chin!’. Yo recogí el dije y pues claro, y pensé: ‘¿Por qué se me fue aquí? Pues para robarme la cadena’. Me robaron la cadena y ya me habían robado el celular”.