“El hombre le da el celular a la mujer , me le dejo ir a ella otra vez y la mujer se deja venir con una patada, mi reacción fue tirar un golpe, ni le pegué ni nada, me desvié de sus golpes (…) Entonces le dije: ‘Dame el celular’ y ella ‘No te doy nada”, mencionó Alfredo Adame durante un encuentro con los medios.

Los va a demandar y desmiente haber traído una pistola

Tras estas declaraciones, en donde niega rotundamente que usó una pistola durante su pelea con una pareja en la Ciudad de México, Alfredo Adame aseguró que interpondrá una demanda en contra de ellos, ya que además de haberlo golpeado en plena vía pública también le robaron una cadena de oro:

“La mujer se me avienta directo al cuello y empieza a jalonearme, vi que ya no estaba mi celular. De repente veo que la mujer trae el celular. Ellos me pegaron, el joven me jaló por atrás y me tiró. Me levanté y la mujer seguía con mi celular, lo estrelló contra el piso y lo aplasto”. Con información del portal Milenio.