Hijo de Alfredo Adame se cansa del actor

Sebastián filtra aterradores mensajes que confirman lo peor

El joven salió del closet hace poco más de un año

¡De no creerse! Sebastián Adame Banquells, hijo de Alfredo Adame, se cansa del actor y filtra aterradores mensajes que confirman lo peor.

Fue el periodista argentino Javier Ceriani en su cuenta oficial de Instagram que retomó la publicación que hizo el hijo de Alfredo Adame, que salió del closet hace poco más de un año, en sus redes sociales.

En esta publicación, que tiene más de 23 mil reproducciones hasta el momento, se observan varias imágenes que tienen como fondo las siguientes palabras de Alfredo Adame: “… las veces que se me antoje, pend… de mier…”.

En la primer imagen, Sebastián Adame Banquells escribió: “Lo peor es que perdió al único de sus hijos que todavía lo quería”, mientras que en otra se puede leer: “Y me quitó públicamente su apellido. ¿Quién le hace eso a su hijo?”.

Pero eso no sería todo, pues el hijo de Alfredo Adame reveló en otro texto: “Por escándalos estúpidos, pero pues eso pasa por tratar de ver el bien donde no lo hay”.

Por último, el joven comparte una conversación de WhatsApp que tuvo con su papá, donde se sinceró con él: “Pa, porfa no me digas cab… Segundo, la entrevista no fue sobre mi sexualidad, era sobre la cocina del mapache. Después me preguntaron cómo fue la experiencia de lo del accidente y al final yo agregué que pues eso fue lo que me ayudó a salir del closet”.

Seguidores del periodista argentino Javier Ceriani se le fueron con todo a Alfredo Adame después de que Sebastián filtrara estos aterradores mensajes que confirman lo peor del actor.

“¿Pensará que podrá valerse por sí mismo cuándo sea viejo? ¡Con todo mundo se pelea! ¡Es su hijo!”, “Perdón si ofendo… pero creo que este señor tiene un tumor en la cabeza que le está afectando, eso no es normal, tiene que ir al médico urgente”, “¡Que triste que trate a su propio hijo de esta manera! ¿Y acaso que se espera para los demás?”.

A nadie se le hizo correcto el proceder del actor hacia su hijo, Sebastián Adame Banquells: “Ese señor si que no se quiere ni a él mismo, por eso es así con el mundo y con su propio hijo”, “Ese señor ya se pasó. Para mí que padece de Alzheimer. Ya deben de medicarlo”, “Va a morir completamente solo”, “A ese tipo la cocaína ya le llegó al cerebro”.

Por último, una persona compartió con los demás usuarios la siguiente teoría: “Yo pienso que Adame odia a los homosexuales porque él es homosexual y le cuesta aceptarlo porque odia a las mujeres. Una persona como él necesita ayuda profesional, no va a parar bien”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ