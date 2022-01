Y es que en TikTok y Twitter, medios de comunicación empezaron a evidenciar la gresca que protagonizó una vez más pero esta vez a golpes, el actor Alfredo Adame con una pareja, quienes no se dejaron y no tuvieron piedad con el famoso, pues hasta lo arrastraron por la banqueta.

Alfredo Adame fue grabado por extraños que no dudaron en apuntar con su celular hacia el galán de telenovelas cuando de pronto una chica comenzó a golpearlo y hasta arrancarle los botones de su camisa blanca, provocándolo para que el actor se atreviera a golpearla.

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que detonó el escándalo para que los involucrados terminaran a golpes, se presume que se debió a un pleito callejero aparentemente por no dar el paso en una avenida transitada en la que se encontraban a bordo de sus coches.

No obstante que Alfredo Adame soportaba los golpes de la mujer, de inmediato se baja del coche el acompañante de la chica para propinarle tremendos puñetazos, que por suerte, el histrión logra esquivar, sin embargo, no pudo contra los dos y al ver que la fémina lo grababa, se sorprende al darse cuenta que también le quitó su celular.

El reportero de ‘El Universal’ trató de entablar conversación con Alfredo Adame luego de la pelea y el actor sólo se limitó a contestar “Yo estoy bien, muchas gracias”, para luego subirse a su camioneta en plena vía transitada y marcharse; después, Carlos Trejo se burló del actor en redes sociales pidiendo que ya no le prestaran atención pero lo retó para volver al ring y solucionar sus problemas a golpes.

La gente se burló de los golpes que le dieron a Alfredo Adame

En redes sociales la gente reaccionó al video que engloba las dos grabaciones de la pelea callejera de Alfredo Adame: “no mam.., éste wey anda buscando irse al partido en el poder pa buscar una embajada”, “Jajajaja que ridículo!!”, “En honor de las mujeres. Chin.. que le pusieron a Alfredo Adame”, “Aquí siempre defendiendo a mujeres golpeadas por hombres ojalá Twitter también condenara la actitud de está loca que se le va a los golpes a un hombre, pésima, pésima!!!!”.

Y las burlas continuaron: “Es un idiota sin duda y me cae mal, pero no seamos hipócritas. Si él la hubiera agarrado y se hubiera defendido, con un solo golpe que le hubiera dado a ella lo último que causaría serían risas. Si se defiende mal, sino también”, “Jajajaja no ps si se ve que es bueno pal madrazo”, “que pin… país y que gente, si le podemos llamar gente claro”, “Ese Alfredo Adame esta bien loquillo”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ALFREDO ADAME A GOLPES CON UN HOMBRE Y UNA MUJER.