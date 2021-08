Alfredo Adame asegura que él fue quien denunció a Laura Bozzo

La peruana enfrenta ante la justicia cargos de evasión fiscal

Las autoridades mexicanas exigen que Laura Bozzo sea buscada

Alfredo Adame dio una entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’ en la que aseguró que Laura Bozzo es buscada por la justicia gracias a una denuncia interpuesta por él, pues recibió un mensaje anónimo sobre un presunto fraude que la conductora peruana habría realizado y que según el actor, sí se comprobó.

“Me contacta una persona y me dice ‘señor Adame, tengo pruebas importantísimas para que usted meta a la cárcel a Laura Bozzo’ y entonces le doy mi teléfono, me marca la persona y me dice ‘mire, a nosotros nos vendió un condominio, y entonces hicimos un contrato de compra-venta ante notario y de repente pasaron 3 o 4 meses y cuando fuimos con el notario ‘oh sorpresa’, parece que el condominio está embargado”, comenzó explicando.

Alfredo Adame dice ser el responsable de que Laura Bozzo sea buscado por la justicia

Laura Bozzo enfrenta cargos de evasión fiscal y aunque había sido citada por las autoridades mexicanas para comparecer por lo que se le imputa, la peruana nunca apareció y supuestamente interpuso un recurso de amparo con el fin de no cooperar con el caso, pero las cosas se agravaron.

Apenas unos días, se informó que la Fiscalía General de la República pidió a la Interpol que localice en más de 190 países a Laura Bozzo ante el fuerte problema que tiene con la justicia y hasta el momento se desconoce si la peruana está en México o ya huyó hacia otro país.