Alfredo Adame arremetió contra los conductores de Chisme No Like

Reveló detalles sobre el pasado de Javier Ceriani

Elisa Beristain y otros conductores también salieron embarrados Hace unas semanas, el actor Alfredo Adame concedió una entrevista en YouTube al periodista y locutor norteamericano el Mono, en la que sin temor alguno, aprovechó para sacar algunos de los trapos sucios sobre los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain. Todo inició cuando el ‘mono’ le preguntó a Adame que pensaba sobre el enfrentamiento que atravesaron hace algunos días en un evento Javier Ceriani y Sergio Mayer, cuando el periodista cuestionó a Mayer sobre su supuesto vínculo con La Barbie de acuerdo con el libro Emma y las otras señoras del narco. Alfredo Adame se va con todo contra Javier Ceriani Ante esto, Adame no dudo en atacar y decir que Ceriani era un tipo “asqueroso sin valores, sin principios y sin escrúpulos”, además de mencionar que no era un periodista de espectáculos como se hace llamar, y que en su país Argentina, todo mundo lo “vomita” por esta misma razón. “Su única gracia en Argentina era llegar a veces vestido de mujer y a veces de hombre, llegaba a una premiere y a un galán de telenovelas, a un cantante famoso o algo, desprevenido lo agarraba, le daba un beso en la boca y se echaba a correr, por eso le rompieron el hocico varias veces, es un provocador”, platicó el actor.

‘Quien este libre de pecado que aviente la primera piedra’ El periodista el ‘mono’, dejó en claro que él tampoco estaba de acuerdo con que Ceriani le sacara el pasado a todos los artistas, por lo que Alfredo Adame contestó que ahora le tocaba a él que le dieran donde más le duele, mientras que el entrevistador lo apoyó diciendo que “quien estuviera libre de pecado que aviente la primera piedra”. El comentario, solo sirvió para que Adame le prendiera fuego a la situación, asegurando que Javier Ceriani había sido acusado de abuso sexual en contra de jóvenes en Argentina y Estados Unidos, por lo que tuvo que salir huyendo cuando lo descubrieron, según platicó el actor durante la entrevista.

Adame aseguró que Ceriani es un abusador infantil En medio de las tremendas revelaciones que soltó, Adame aclaró que sus declaraciones no eran con el simple fin de atacar a Ceriani, sino que se trataban de acusaciones reales basadas en investigaciones previas que él mismo realizó, algo que dijo ya haber hecho anteriormente con otros personajes del mundo del espectáculo. “Yo te estoy hablando del pasado porque yo investigué a Ceriani, yo investigué a Laura Bozzo, a Magaly Medina, a Gustavo Adolfo Infante, a Origel, porque yo investigué a todos. Ceriani tuvo que salir de Argentina huyendo porque es un abusador sexual y porque todo mundo lo vomitaba, lo iban a meter a la cárcel y todo ese rollo”, afirmó.

‘Tiene 3 cargos de child abuser’ El también presentador de televisión, Alfredo Adame, continuo diciendo que Javier Ceriani no era un periodista de espectáculos real, y detalló que la única afición que tenía era la de buscar jóvenes para ofrecerles servicios sexuales, razón por la que se presume tuvo algunos problemas en Estados Unidos. “Y después según me enteré, que tiene 3 cargos de child abuser y de child molester, tuvo un asunto no sé si en el estado de Oregón o en uno de estos estados, también tuvo dos asuntos en el estado de Florida y está en la lista de los child molester”, confesó Adame, alentando al entrevistador a investigar más a detalle sobre ello.

Alfredo Adame listo para enfrentar a Javier Ceriani “Ceriani, entonces no tiene carrera de periodista, no es periodista de espectáculos ni es periodista de nada, no tiene carrera de nada, es un inculto, inepto, ignorante, que no tiene nada más que ser escandaloso, provocador y quererse dar a notar, tiene una mega logomanía impresionante de quererse dar a notar”, prosiguió Alfredo. A su vez, Adame dijo estar listo para un enfrentamiento con el presentador Javier Ceriani, quien presuntamente lo retó a los golpes durante un programa. “Yo nadamás le contesté: ‘mira marica cochino y pervertido cuando quieras vente aquí a México y aquí te reviento el hocico de tres trancazos no?’, o cuando quieras págame el boleto y voy yo”, confesó.

También atacó a Elisa Beristain No conforme, para calentar más la entrevista, el ‘mono’, le preguntó al actor que opinaba sobre la señora Elisa Beristain, quien también aparece en el programa de Chisme No Like y es compañera de Javier Ceriani, pregunta que de inmediato contestó Adame con lo siguiente: “La ‘marrana botoxica’, es igualita que el otro, se juntó el hambre con las ganas de comer o la mugre con las uñas, Elisa Beristain es una mujer que viene de la pobreza absoluta, de la pobreza extrema, mitómana mentirosa que no tiene absolutamente ningún valor ningún principio ningún escrúpulo no tiene absolutamente nada, y pues bueno entre ellos dos se siguen sus mentiras, inventan cosas, todo el rollo, no tiene carrera de nada, no estudió nada”.

Elisa Beristain trabajó como bailarina exótica Así mismo, Adame también dio detalles sobre el pasado oscuro que tenía la conductora Elisa Beristain en México, revelando que antes de su carrera como conductora de espectáculos, trabajaba como bailarina en exótica en antros, y que por esta razón, su esposo e hijos se avergonzaban de ella. “En México tiene un pasado muy extraño, de bailarina exótica o más bien teibolera de antro, (…) lo único que hizo fue irse a Estados Unidos y agarrarse a un buen hombre que es Pepe Garza, un hombre exitoso, programador de radio (…), a él mismo Pepe Garza le da vergüenza ser esposo de esta mujer, a sus hijos les da vergüenza ser sus hijos”, dijo Alfredo Adame. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA A ALFREDO ADAME.

‘Es un ser asqueroso’ El ex candidato a diputado federal, dejo ver que no soporta a Elisa Beristain, quien supuestamente habría dado declaraciones falsas sobre él en el pasado, algo que hasta la fecha lo mantiene disgustado y es por eso que decidió atacarla sin pelos en la lengua sobre el estilo de vida que lleva. “Se las da de rica y no, el que tiene dinero y que tampoco es la graaan locura, es el señor Pepe Garza. Es un ser asqueroso, Elisa Beristain es un ser asqueroso, por eso le puse la marrana botoxica. Es una gorda acomplejada y está toda inyectada de botox, cree que tiene autoridad para hablar mal de la gente”, relató.

Adame defendió a Sergio Mayer Adame, tampoco malgasto el tiempo y salió a defender a Sergio Mayer tras el enfrentamiento que tuvo con Javier Ceriani, argumentando lo mal que le iría al conductor de Chisme No Like, por meterse con Mayer, cuando tiene todas las pruebas necesarias para comprobar que no lo ataco físicamente como se dijo. “Le va ir muy mal a este estúpido, Mayer tiene todo con que comprobar que es una persona decente. Sergio no es de golpes, se puede enojar y todo pero no se va a los golpes, yo sí. Este estúpido, jot*, cochino y pervertido de Ceriani que le doy gracias a Dios que no era yo, porque si he sido yo le reviento el hocico de tres patadas”, aseguró.

La ley de Adame Finalmente, Alfredo Adame declaró que sus comentarios no eran para fastidiar la vida de nadie o con la intención de obtener algún beneficio económico, además de agregar que él solamente se defendía de los ataques constantes que recibe desde hace algunos años por parte de Ceriani y otros periodistas. “Yo no voy a permitir que un estúpido pendejo como este de Ceriani me falte al respeto y me insulte o me ofenda y me todo, sabes cual es la ley de adame? tu me insultas, yo te insulto, tu me ofendes, yo te ofendo, tu me faltas al respeto y yo te mando a ching*r a tu madr*”, aseguró.