Como si se tratara de una especie de venganza, el actor Alfredo Adame despotricó en contra del periodista de espectáculos Juan José Origel de quien aseguró lo acosó sexualmente e incluso tendría SIDA.

Para el programa de Chisme No Like, el actor mexicano protagonista de telenovelas insultó hasta cansarse a Juan José Origel, de quien expuso sus ‘más secretos íntimos’.

En la entrevista, Alfredo Adame aseguró que en su juventud al hacer sus ‘pininos’ en el medio artístico, lo invitaban a fiestas con personajes de la farándula, donde llegó a conocer a Origel.

“Es un tipo deleznable, asqueroso, cochino, pervertido y desde esa época, antes de que yo tuviera que ver en el ambiente artístico en varias fiestas me lo empecé a tomar y se me empezó a insinuar y a darse su taco, la quinta o sexta vez que me lo topé ya era una cosa descarada”, comenzó diciendo el actor.

Según comentó, el actor lo enfrentó y lo amenazó para que no se le volviera a insinuar, pero con el paso de los años y convertido ya en un protagonista de telenovelas volvió a coincidir con él en una boda de una ex compañera y estuvo a punto de golpearlo.

Sin embargo, la peor confesión que hizo Alfredo Adame sobre Juan José Origel estaba por venir, a tal grado de que lo acusa de ser un depredador sexual.

Alfredo Adame contó que el novio de Juan José Origel en ese tiempo, llamado Roberto Barclay lo contactó para una sesión de fotos para un número especial de la revista TvyNovelas, pero jamás esperó lo que le harían.

Le entregarían un galardón pero como Juan José Origel era el director de TvyNovelas en ese entonces, al enterarse de que el actor mexicano se haría con un premio, buscó por todos los medios de que no sucediera, en señal de venganza por ‘rechazarlo’ sentimentalmente.

