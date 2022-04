La lluvia de estrellas se ha hecho presente en la alfombra roja de los Grammys 2022, en donde los famosos artistas desfilan presumiendo sus salvajes estilos y nuevos looks que han dejado con la boca abierta a todo el público. Los vestidos extravagantes, trajes brillosos y de piel fueron el principal objetivo de las críticas.

Cabe mencionar que muchas celebridades aprovechan este momento para lucir su vestimenta de famosos diseñadores, aunque a veces los usuarios en redes sociales no los perdonan. Ya que en distintas ocasiones las críticas se hacen presentes cuando las estrellas desfilan en la alfombra.

Muchos internautas no les agradó la vestimenta de la cantante, por lo que mencionaron: “Es repugnante lo que le hicieron”, “Una piñata en los grammy”, “Este es un premio estúpid…”, “Esto ya no es de los Grammy. esto es una estafa de premios”, “Parece una vampiro con ese look”, fueron algunos comentarios.

De igual manera algunos usuarios criticaron los premios debido a que consideran injustas las nominaciones y en redes sociales no perdonaron al galardón: “Bastardo grammy estafador a lo grande”, “me molesto en comprobar los Grammys jajaja son tan falsos”, continuaron los mensajes.

Entre los primeros caminantes estaba Li Saumet de Bomba Estéreo de Colombia, quien se cubría la cara con una máscara similar a un casco. Cherry Moon del grupo de niños 1 Tribe Collective lució todo en dorado, completo con un enorme collar arquitectónico. Victoria Evigan besó a su esposo, Jason, con un vestido melocotón y amarillo con “Love is the Weapon” en la espalda, según AP .

J Balvin animará el ambiente

King, una nueva mamá, estaba encantada de usar Christian Siriano. “Solo confiaba en él. Él sabe cómo vestir todo tipo de cuerpos y realmente celebro eso en él”, dijo a The Associated Press. “Solo quería sentirme poderosa”.Japanese Breakfast sonrió a las cámaras con un mini vestido de volantes amarillo brillante de Valentino, mientras que Doja Cat, con el pelo acentuado en puntas, lució un look transparente adornado de Atelier Versace azul hielo.

En cuanto a los hombres, había muchas chaquetas y trajes de brocado adornados en el primer grupo. “Es el tipo de cosa que puede verse genuinamente fantástica cuando se ejecuta con cuidado”, dijo Jonathan Evans, director de estilo de Esquire. La premiación contará con las actuaciones de J Balvin, Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, BTS, entre otros, en un programa que también dedicará un segmento a la guerra de Ucrania. Archivado como: Alfombra Roja premios Grammys