Comienzan los premios Billboard Music Awards 2022

La estrellas desfilan en la alfombra roja con sus destacadas vestimentas

Los latinos impactaron con sus extravagantes atuendos

Alfombra roja Billboard Music Awards 2022. Los premios Billboard Music Awards 2022 han comenzado, y las celebridades de la música se hacen presentes en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Grandes estrellas lucen sus mejores atuendos para este ceremonia celebrada este domingo 15 de mayo.

Lo más esperado para los fanáticos es la famosa alfombra roja, donde las celebridades van llegando a esta ceremonia luciendo sus mejores ropas, sus extravagantes looks de la moda. Los seguidores podrán disfrutar de los atuendos de los artistas y presentadores en la entrega de premios de esta noche, según El Universal.

Alfombra roja de los Billboard Music Awards 2022

Para esta entrega de premios, hay una enorme lista de candidatos a ganar entre los cuales destacan algunos latinos entre los cantantes: Rauw Alejandro, Jack Harlow, Bryson Tiller, Florence + the Machine, Elle King y Miranda Lambert, Megan Thee Stallion, Machine Gun Kelly, Latto, Burna Boy, Becky G, Ed Sheeran, Dan + Shay, Travis Scott y Morgan Wallen, entre otros.

Uno de las artistas favoritas a llevarse la mayor cantidad de premios en los Billboard Music Awards 2022, es la cantante Dua Lipa. Quien ha destacado no solo por su belleza si no por su increíble voz, pero compite contra The Weeknd, Doja Cat, Justin Bieber, Kanye West, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran y BTS.