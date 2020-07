Alexis Bledel | Biografía

Alexis Bledel nació el 17 de febrero de 1981 en Houston, Texas, Estados Unidos. Proviene de una familia bicultural; su padre, Martin Bledel, es originario de Argentina, mientras que Nanette, su madre, nació en México. Por este motivo, la primera lengua de Alexis es el español, ya que era el idioma que hablaban en su casa sus padres y su hermano, David; no fue sino hasta que entró a la escuela que comenzó a aprender a expresarse en inglés.

La carrera de Alexis Bledel comenzó cuando era aún una adolescente y su madre la alentó a inscribirse a las clases de teatro en la escuela comunitaria del lugar donde vivían, y fue durante dichas clases que aprendió los elementos básicos de actuación, llegando a participar en algunos montajes de obras musicales como “El mago de Oz”.

Como muchas otras jóvenes que comenzaron su carrera como modelo, la primera oportunidad que Bledel tuvo en el medio artístico fue por medio del modelaje, cuando fue descubierta mientras daba un paseo en un centro comercial de Houston.

Esto la llevó a adentrarse en el mundo de las artes; primero, estudiando en el “Page Parkes Center for Modeling and Acting” y, posteriormente, completando sus estudios universitarios en la Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York, donde cursó la licenciatura en cine.

La carrera artística de Alexis Bledel comenzó de manera oficial a inicios de la década del 2000, cuando tenía 19 años de edad. En ese año, recibió la oferta para iniciar su carrera como protagonista de una serie de televisión; se trató de un show de corte familiar que llevó por nombre “Gilmore Girls” y en donde interpretó al personaje de Rory Gilmore, una joven proveniente de una familia económicamente acomodada que vive con su madre soltera en el pueblo ficticio “Stars Hollow”.

La serie se transmitió con gran éxito durante siete años, y su actuación le permitió ser nominada a prestigiosos premios como los American Latino Media Awards, en la categoría “Mejor actriz de televisión”.

Otro de los éxitos en los que participó fue la saga de tres películas “The Sisterhood of the Traveling Pants” donde interpretó a Lena Kaligaris, una joven de ascendencia griega perteneciente a un grupo de amigas que debe compartir un pantalón viajero en cada etapa de la vida de las jóvenes.

Quizá uno de los éxitos más recientes de Bledel se encuentra en la aclamada serie de televisión “The Handmaid’s Tale”, papel por el que ha sido nominada cuatro años consecutivos a los premios Screen Actors Guild Awards y Primetime Emmy, alzándose con el galardón en su primera nominación, en 2017.

Participaciones en películas

Año: 1998; Rushmore. Personaje: Estudiante

Año: 2002; Tuck Everlasting. Personaje: Winnie Foster Jackson

Año: 2004; ¿Cuánto cuesta la admisión? (Corto) Personaje: Monique

Año: 2004; DysEnchanted (Corto) Personaje: Goldilocks

Año: 2004; Bride and Prejudice. Personaje: Georgina “Georgie” Darcy

Año: 2005; Sin City. Personaje: Becky

Año: 2005; The Sisterhood of the Traveling Pants. Personaje: Lena Kaligaris

Año: 2006; I’m Reed Fish. Personaje: Kate

Año: 2006; Zoom. Personaje: Ace

Año: 2006; Life is Short (Corto) Personaje: Charlotte

Año: 2008; The Sisterhood of the Traveling Pants 2. Personaje: Lena Kaligaris

Año: 2009; The Good Guy. Personaje: Beth Vest

Año: 2009; Post Grad. Personaje: Ryden Malby

Año: 2009; The Ballad of G.I. Joe (Corto) Personaje: Lady Jaye

Año: 2010; The Conspirator. Personaje: Sarah Weston

Año: 2010; The Kate Logan Affair. Personaje: Kate Logan

Año: 2010; Girl Walks Into a Bar. Personaje: Kim

Año: 2011; Violet & Daisy. Personaje: Violet

Año: 2012; The Brass Teapot. Personaje: Payton

Año: 2013; Remember Sunday. Personaje: Molly Branford

Año: 2014; Parts per Billion. Personaje: Sarah

Año: 2014; Outliving Emily. Personaje: Emily

Año: 2015; Jenny’s Wedding. Personaje: Kitty

Participaciones en programas de televisión

Año: 2000; Gilmore Girls. Personaje: Lorelai “Rory” Gilmore

Año: 2009; E.R. Personaje: Dr. Julia Wise

Año: 2012; Mad Men. Personaje: Beth Dawes

Año: 2014; Us & Them. Personaje: Stacey

Año: 2015; Motive. Personaje: Robin

Año: 2016; Gilmore Girls: A Year In The Life. Personaje: Lorelai “Rory” Gilmore

Año: 2017; The Handmaid’s Tale. Personaje: Ofglen, Emily

Nominaciones a premios

Año: 2002; Family Television Awards en la categoría “Mejor actriz” por Gilmore Girls. Resultado: Nominada

Año: 2004; Premio Bravo Otto en la categoría “Mejor estrella femenina de televisión” por Gilmore Girls. Resultado: Nominada

Año: 2006; ALMA Awards en la categoría “Mejor actriz de televisión” por Gilmore Girls. Resultado: Nominada

Año: 2017; Premios Primetime Emmy en la categoría “Mejor actriz de reparto en una serie dramática” por su actuación en “The Handmaid’s Tale”. Resultado: Ganadora

Año: 2018; Premios Primetime Emmy en la categoría “Mejor actriz de reparto en una serie dramática” por su actuación en “The Handmaid’s Tale”. Resultado: Nominada

Año: 2019; Premios Screen Actors Guild Awards en la categoría “Mejor elenco en una serie dramática” por su participación en “The Handmaid’s Tale”. Resultado: Nominada

Año: 2020. Premios Screen Actors Guild Awards en la categoría “Mejor elenco en una serie dramática” por su participación en “The Handmaid’s Tale”. Resultado: Nominada

Vida privada de Alexis Bledel

Poco se conoce de la vida privada de Alexis Bledel; sin embargo, entre los romances públicos que se le conocen destaca la relación sentimental de cuatro años que tuvo con su compañero de reparto en Gilmore Girls, el actor Milo Ventimiglia.

Aunque no suele hablar de su vida personal, se sabe que en 2014 contrajo matrimonio con el actor Vincent Kartheiser, a quien conoció durante las grabaciones de la serie Mad Men. Asimismo, se dio a conocer que la pareja había recibido a un hijo a finales del 2015; sin embargo, la actriz mantuvo su embarazo en secreto y hasta el día de hoy no ha dado a conocer el nombre de su hijo.