“No podía cuidar de ella al cien por ciento”: Alexis Ayala

Según informa el portal People en español, Alexis Ayala contó en ese momento que llevar a su mamá a vivir a un asilo había sido un “acto de amor y responsabilidad” ya que la señora requiere de un cuidado que muchas veces él no pude proporcionarle por su trabajo:

“Esto que hice es un acto de responsabilidad y de amor que siento y que lo viví en carne propia que no tenemos la cultura del cuidado para las personas de la tercera edad. No puedo ir a trabajar el din de semana porque no tengo quien cuide a mi mamá, ella tiene Parkinson, hace dos años se no cayó”.