Alexis Ayala presume nueva novia en redes sociales

¿No le da para la manutención a su ex para el cuidado de su hija?

“Es un inconsciente”, opinan personas

“Él se la pasa con puras jovencitas desde que terminó su relación”. Justo cuando se asegura que el actor Alexis Ayala no le da “ni para la renta” a su ex pareja, Fernanda López con quien tiene una hija, el mexicano presume nueva novia en redes sociales, y seguidores le echan en cara al villano de telenovelas que “nada más se busca a jovencitas” y que mejor “debería de darle dinero a su ex para mantener a su hija”.

Tal parece que el amor vuelve a tocar a la puerta del actor mexicano, Alexis Ayala y es que después de que anunciara su separación con Fernanda López a inicios del pasado mes de febrero, cupido le vuelve a sonreír, ya que fue este martes anunció su nueva relación con otra guapa actriz.

Alexis Ayala estrena nueva novia

Fue a través de la cuenta de Instagram de la actriz Cinthia Aparicio, quien daba a conocer que estaba de novia con el actor de 56 años, Alexis Ayala, algo que, a palabras de la actriz, era un amor sumamente hermoso y que dicho sea de paso fue elogiado por muchos en sus redes sociales.

En el breve video, el cual ya cuenta con más de 2 mil me gusta, se logra ver a la feliz pareja dándose un apasionado beso mientras que de fondo se observa el Caesar Palace, un casino popular de Las Vegas, Nevada, mientras que la clásica fuente que adorna en varios efidicios comienza a crear el ambiente perfecto para una escena muy romántica.