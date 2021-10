Fue en su cuenta de Instagram donde la ex estrella de Disney compartió una imagen de su pequeño hijo de dos años recostado sobre la cama utilizando una manopla en una de sus manos. Al parecer el niño estaba cubriendo la herida proporcionada por su propia madre accidentalmente.

A través de las redes sociales Alexa Vega reveló que por culpa suya su hijo de tan solo dos años de edad perdió parte de su dedo, luego de que accidentalmente lo aplastara al momento de cerrar una puerta. Además afirmó que esta experiencia ha sido bastante dura para su familia y un poco traumática, según The Sun .

“Pobre bebé”, No te sientas mal. Fue sólo un accidente. Eres una mamá increíble”, “Dios mío ! Orando por ustedes, espero que todo esté bien”, “¡Espero que todo esté bien con el dedo de Kingston ! ¡Tan temible!”, “¡Estoy rezando por ustedes! Espero que Kingston esté bien mucho amor”, fueron algunos comentarios.

Sabiendo lo preocupados que estarían sus fanáticos al escuchar la historia de lo que sucedió, les aseguró a todos que a Kingston le está yendo bien y que ya está jugando como si todo nunca hubiera sucedido. Desafortunadamente, Alexa compartió que los médicos no pudieron volver a colocar la parte de su dedo que se perdió.

No cabe duda que una mamá hace cualquier cosa por su hijo tal fue el caso de una madre hispana que salvó a su hijo de 5 años luego de que un secuestrador intentó robarse al niño en una calle de la ciudad de Nueva York. En un inquietante video del intento de secuestro, se ve como la mujer corre tras el sospechoso rápidamente para salvar la vida de su hijo.

“Dije ‘Dios mío, mis hijos, oh Dios mío, mi niño”, recordó Díaz López. La hispana indicó que el secuestrador sentó al niño en el asiento trasero pero cuando ella se acercó al vehículo y suplicó que le devolvieran a su hijo el niño se puse de pie y ella pudo agarrarlo.

Uno de los sospechosos fue arrestado

La hispana aseguró que no pudo ver la cara de los secuestradores. “No vi sus caras”, dijo Díaz López. “Los sospechosos no hablaron nada, solo se llevaron a mi hijo y lo metieron en el auto”. Afortunadamente el niño no resultó herido. Para ver el perturbador video del intento de secuestro pulse AQUÍ.

La policía pidió a quien tuviera información sobre el caso a comunicarse con la línea directa Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477). Este sábado por la mañana, las autoridades confirmaron el arresto de uno de los sospechosos identificado como James McGonagle de 24 años quien además enfrenta cargos por intento de secuestro, imprudencia temeraria y actuar de manera perjudicial para un niño menor de 17 años. Archivado como: Alexa Vega dedo hijo