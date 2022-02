¿Alex Tienda se quedará en Ucrania?

Ante el cuestionamiento de muchos de sus seguidores sobre si Alex Tienda se quedará en Ucrania o no, el youtuber explicó que «el quedarnos aquí puede ser una opción, pero se corre el riesgo de que, a lo que se conoce hasta ahora, lo que han estado bombardeando son principalmente objetivos militares, como por ejemplo los misiles antiaéreos, una vez que logran destruir eso, entonces lo más posible es que el ataque a estas ciudades, que ya están atacando varias ciudades en Ucrania, lo hagan por medio de ataques aéreos bombardeando toda la ciudad y destruyendo. Esa es una posibilidad».

Tienda dijo que la otra posibilidad «es que entren por tierra, que las tropas, los tanques, que entren caminando y en ese sentido el hecho de que yo no soy ucraniano me ayuda porque normalmente y esto ya estuve ahí como revisando con otras fuentes, normalmente lo que sucede en esos casos es que pues contigo no tienen problema, entonces no pasaría a mayores, pero pues también es un riesgo y como puedes salir bien, puedes salir mal». Entonces, agregó el youtuber, «la opción que tengo ahorita para escapar, para salir del país, ya obviamente por medio de Kiev no es opción, de entrada ya los vuelos están, el espacio aéreo está cerrado, y número dos ya Kiev también está siendo atacada, otra opción también es de aquí, de Kramastog, movernos a otra ciudad que está aquí cerca, no les puedo decir cuál es».