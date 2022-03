“FALSO. Nadie ME “RESCATÓ”. Yo fui muy claro al declarar que no solicitaría ayuda para salir, ni del gobierno de México, ni de nadie y así fue.”, escribió el youtuber en su cuenta oficial de Twitter, donde adjuntó un par de capturas sobre los videos que aseguraban la ayuda que recibió del gobierno de México o de alguien ‘poderoso’. Archivado como: Alex Tienda fuera Ucrania

“Yo salí POR MIS PROPIOS MEDIOS. No se dejen engañar por “noticieros” de propaganda política”, declaró el joven youtuber mexicano tras los rumores de una posible participación por el gobierno mexicano. Alex Tienda, aclaró que nadie lo había ayudado a salir e inclusive, mostró en varias imágenes y videos su travesía para llegar a alguna frontera de Ucrania y salir rápidamente del país. Archivado como: Alex Tienda fuera Ucrania

“OJO. circula en medios que “Estoy pidiendo ayuda para salir”. Quiero dejar claro que yo NO he solicitado la ayuda de mi gobierno ni de nadie para salir. Yo entré a Ucrania por mis propios medios, con la misión de documentar… Y mi salida del la haré de la misma manera.”, expresó el youtuber en redes sociales.

En Twitter, el youtuber anunció que en diversos medios estaban mencionando que Alex Tienda estaba solicitando ayuda para salir de Ucrania; el influencer, anunció que deseaba dejar en claro que al gobierno de México no le había pedido la ayuda; Alex Tienda, declaró que su misión siempre fue documentar lo que estaba aconteciendo.

“Yo no me arrepiento de haber ido”

Alex Tienda, declaró que no se arrepiente de haber viajado a Ucrania sabiendo que en cualquier instante podía iniciar una guerra en el país debido a las tensiones que se estaban desarrollando con Rusia. A través de Twitter, el vlogger informó que nunca se arrepentiría de estar en ese país y que siempre agradecería el apoyo que le otorgaron.

“Solo quiero dejar muy en claro… Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo.”, informó el youtuber a través de redes sociales.