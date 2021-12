“Mi gente ya saben que soy el mero mero pachanguero Alex Tercero y bueno les quiero dar infinitas gracias a cada uno de ustedes que ha donado, que me ha apoyado, que me ha mandado, bendiciones, vibras positivas, quiero que me acompañen porque voy a estar subiendo videos explicando este camino que es de cáncer y una pesadilla, para explicarles un poquito de mi experiencia que estoy viviendo, mil gracias, de todo corazón, no tengo palabras para todos mis amigos y colegas, todo lo que han hecho”, dijo. Archivado como: Alex Tercero cáncer colon

¿CUÁLES SON LOS DESEOS DE LA GENTE?

Los seguidores no paraban de mandarle buenas vibras: “Te queremos!! Échale ganas!! Tu misión en esta tierra es muy importante!! Tu has tocado miles de almas con tu música y energía!! Y vas a seguir haciéndolo!! ESTAMOS CONTIGO!!! NO PARES!! SIGUE!! SIGUE. ESTAMOS ATRÁS DE TI ECHÁNDOTE PORRAS!!”, “saludos Alex! Un abrazo y esperemos una pronta recuperación.. sending good vibes”, “mis bendicions para ti”.

"Que Dios lo sane pronto y le de muchas fuerzas para resistir", "este seguro de que estamos aquí, hay mucho mucho amor por ti, mi amado cuñado", "vamos vamos Alexxx panchangero eres fuerte vas a salir de esto, ten fe que todo es posible in the name of Jesus", "estamos contigo. Que Dios ilumine tu tratamiento y te llene de salud. Sigue adelante. Te apoyamos Alex! Cuídate mucho", fueron otras de las palabras que le escribieron más personas.