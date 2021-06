Álex Rodríguez ya no sabe qué hacer para llamar la atención de su ex JLo

Mientras JLo reaviva la pasión con Ben Affleck, su ex se deja ver con varias mujeres

A días de verlo con su ex esposa, ahora Álex Rodríguez ‘se consigue’ a la exnovia de su rival Ben Affleck A unos días de que a Álex Rodríguez se le viera muy contento ‘consolando’ sus penas de amor por JLo con su ex esposa en un entrenamiento, ahora, el exdeportista deja helados a todos al aparecer con la exnovia de Ben Affleck, Lindsay Shookus y sin temor alguno en una fiesta. Mucho se ha dicho que Álex Rodríguez quedó muy herido porque JLo inmediatamente después de su ruptura se fue a los brazos de Ben Affleck, disipando las esperanzas del deportista de poder reconciliarse, por lo que su comportamiento ha dejado mucho que desear desde ese entonces. ¿Venganza contra Ben Affleck? Álex Rodríguez ahora junto a Lindsay Shookus Cuando se dijo que desde un principio Álex Rodríguez habría engañado a JLo con Madison LeCroy en un club de Miami, se desataron especulaciones sobre si la Diva del Bronx estaba devastada por lo que habría descubierto de su ahora ex a quien supuestamente le puso ultimátum y varias reglas de convivencia, que el deportista no respetó. Tras dicha situación, Rodríguez intentó conciliar con JLo por todos los medios convenciéndola que todo era mentira, pero no tuvo éxito y se anunció la separación bajo ‘términos amigables’, sin embargo, el comportamiento de los dos famosos sorprendió a todos.

Mientras JLo romancea, Álex Rodríguez se muestra desesperado Diversos medios de comunicación dieron cuenta de cómo rápidamente JLo ‘corrió’ a los brazos de Ben Affleck a unos días de separarse de Álex Rodríguez lo que dejó muy mal al deportista y empresario quien comenzó a ‘salir’ con diversas mujeres, pero la gente tachó su comportamiento como ‘patadas de ahogado’. Y es que, la primera con quien se le vio muy juntito fue con su ex esposa y madre de sus dos hijas con quien siempre llevó una relación cordial, pero hace días estaban juntos entrenando y su ex mujer ‘curándole’ las piernas después de tanto esfuerzo, ¿sería un mensaje claro contra JLo?

Ahora lo captan junto a la exnovia de Ben Affleck Los rumores de ‘nuevo romance’ con Lindsay Shookus, exnovia de Ben Affleck, se dispararon este fin de semana tras el cumpleaños de la rubia de 41 años, productora del show Saturday Night Live celebrado en una fiesta exclusiva en los Hamptons cuando se filtró un video en el que se ve al ex de JLo muy junto a la rubia. La exnovia de Ben Affleck aparece muy animada con un grupo de amigos, ella vestida de negro y Álex Rodríguez viendo su celular vestido de blanco a su lado ¿Será que el ex de JLo ahora busca dar ‘celos’ y vengarse del actor ‘por quitarle’ al amor de su vida? La gente opinó sobre dicha situación y no fueron amables.

La gente está cansada de las actitudes que tiene Álex Rodríguez y ahora usando a Lindsay Shookus, exnovia de Ben Affleck La cuenta de Instagram de ‘Chisme en vivo’ publicó el video de la fiesta de Lindsay Shookus junto a Álex Rodríguez y el ex de JLo no quedó muy bien ‘parado’ con los comentarios de la gente: “Queriendo calmar su ego lastimado”, “Ya no haya donde arrimarse”, “No se ve nada feliz como JLo con Ben”, “Ojo por ojo diente por diente”. “Ay no que ridículo e infantil”, “Como se pasan las babas”, “Él quiere cámaras también, y pues no hay otra manera que la ex de su enemigo”, “La desesperación en su máxima expresión”, “Se le cayó el reinado de macho después que JLo le decía mi macho”, “Gente enferma… Tienen todo y nada les llena..”, “Intercambio de fluidos corporales, todos contra todos, que asco”, escribieron.

‘La verdad’ sobre Álex Rodríguez y Lindsay Shookus, exnovia de Ben Affleck En tanto la gente no daba crédito a la presunta unión de Álex Rodríguez y Lindsay Shookus, exnovia de Ben Affleck, se supo la verdad sobre los dos: “No existe nada entre los dos, han sido amigos desde hace 15 años”, fue lo que aseguró el representante del ex de JLo para disipar los rumores. Se sabe que Lindsay Shookus y Ben Affleck fueron novios desde 2017 a 2019, mientras que JLo y Álex Rodríguez estuvieron juntos desde 2017 al 2021, por lo que en efecto, todos fueron las ex parejas más recientes del otro respectivamente… Además hace días se vio al deportista cenando con una misteriosa mujer pero después se supo que era su socia. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA EXNOVIA DE BEN AFFLECK JUNTO A ÁLEX RODRÍGUEZ

Álex Rodríguez y JLo terminaron apenas hace dos meses ¿Álex Rodríguez regresa con ex esposa? JLo se encuentra gozando en los brazos de Ben Affleck tras la ruptura con Álex Rodríguez hace apenas dos meses, sin embargo, ahora el ex beisbolista pudiera estar ¿vengándose de la Diva del Bronx? Un reciente video del ex de la cantante muestra que él también ‘se consuela’ con su ex esposa. Y es que mientras se filtran fotografías entre las escapadas románticas de Ben Affleck con JLo, quien recientemente ya se mudó a California a donde vive su ex, Álex Rodríguez quien se ha mantenido enfocado en su trabajo y en sus hijas, ahora apareció disfrutando con su ex esposa.

‘A quien le dan pan que llore’, el deportista junto a su ex esposa Cuando la pareja se separó por motivos irreconciliables, se manejaron varias supuestas infidelidades del deportista a JLo quien hasta reglas le habría puesto para tener controlado, luego de que aparentemente lo habrían visto besándose con la estrella de reality Madison LeCroy en un antro de Florida. En ese momento, se aseguró que JLo no habría podido más con la actitud del deportista quien en un intento desesperado viajó hasta República Dominicana donde la Diva filmaba una película para intentar sorprenderla y ‘reconquistarla’ pero al final ya no sucedió y rompieron.

JLo con Ben Affleck y ¿Álex Rodríguez con su ex esposa? En un reciente video de Álex Rodríguez publicado en sus historias de Instagram y reproducido por ‘Univisión Famosos’, se da cuenta de cómo el deportista está más feliz que nunca dejándose consentir por su ex esposa, madre de sus dos hijas, pues están en el gimnasio juntos. “Cynthia es una madre ejemplar fuera de este mundo para nuestras hijas… envolviendo hielo”, escribió el ex de JLo mientras se ve cómo su ex esposa en topa deportiva lo ayuda con una bolsa de hielo alrededor de su rodilla derecha aparentemente cansada después de tanto ejercicio.

¿Reavivarán la llama del amor como JLo y Ben Affleck? Cynthia, ex esposa de Álex Rodríguez acudió a entrenar con sus hijas y varias personas en un gimnasio en donde tomaron fotos y videos de lo bien que la pasaron mientras JLo y Ben Affleck acaparan la atención juntos en escapadas románticas, pero el exbeisbolista mostró una gran sonrisa. En otra parte del video se puede ver cómo el ex de JLo pone una gran sonrisa mientras ve a sus hijas y ex esposa con muchas amigas haciendo un círculo y celebrando el final del entrenamiento al que aparentemente también asistió y aprovechó para ¿mandar un mensaje a la cantante?