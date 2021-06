Tuvo mucho impacto

Una versión editada del clip, acertadamente ajustada a “The Sounds of Silence” de Simon & Garfunkel, se volvió viral instantáneamente en YouTube, llegando incluso a llamar la atención del propio Affleck. “[Ese momento] me enseñó a no hacer entrevistas con Henry Cavill en las que no digo nada y pueden poner pistas de Simon & Garfunkel sobre ello. Eso es algo que aprendí ”, bromeó con BBC Radio 1 en 2017.

Affleck y López, de 51 años, han estado pasando mucho tiempo en casa del otro en las últimas semanas, incluso a principios de este mes cuando fue fotografiado con una sonrisa en su rostro después de pasar la noche con la cantante de “Let’s Get Loud”. “Bennifer” aparentemente ha sido inseparable desde que se reunieron como pareja en abril luego de la polémica separación de López de su ex prometido Alex Rodríguez .