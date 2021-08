Los representantes de Álex Rodríguez aseguran que por el momento el ex de JLo no planea iniciar una nueva relación seria de amor, por lo que supuestamente Melanie Collins y él estarían siendo ‘amigos con derechos’, y afirman que en este proceso, el dominicano la está pasando de maravilla.

Conforme surgieron los rumores de que Álex Rodríguez tendría nueva novia, JLo apareció más sexy que nunca en un yate posando sensualmente con un bikini amarillo viendo hacia el atardecer, mientras su ex, se consolaba en merecidas vacaciones con Melanie Collins celebrando su cumpleaños 46.

“Es el tipo de mujer que le gustan al macho ese, siempre se ha sabido”, “Le da 10 patadas a la JLO con el debido respeto que me merece”, “Digan lo que digan JLo es Jlo de aquí a la luna es un privilegio contar con su compañía y eso saben especialmente los hombres”, “Pues mejoró a JLo y eso que JLo es muy guapa, y Jlo agarró recalentado y muy fachosito se mira siempre el Ben Affleck tan chulisimo que era”, “Que está preciosa!! Y que el tiene derecho a rehacer su vida!”, dejaron los comentarios.

En la cuenta de Instagram del periodista Javier Ceriani, se publicó la imagen de Melanie Collins como supuesta novia de Álex Rodríguez y la gente comentó: “Es una muñeca”, “Pienso que no es la nueva conquista, ya engañaba a JLo con ella”, “Más linda que JLo”, “Okay… así son las que le gustan a AROD… JLO fue pura publicidad y hacer dinero!”, “Perdón pero supera a JLo en años luz en belleza y juventud”.

Fue en marzo cuando Jennifer López y el ex beisbolista de la NBA, Alex Rodríguez finalizaron su compromiso tras diversos rumores de infidelidad por parte del pelotero. En su momento, la cantante informó que ella “ya no confiaba en Alex”, decidiendo ponerle fin a su relación de cuatro años.

Álex Rodríguez ha superado el dolor que le dejó la ruptura de Jlo y ¿Melanie Collins tuvo que ver? El exdeportista lo hizo saber con un mensaje: “Me siento tan agradecido hoy, no solo por estar celebrando mi gran día al lado de mis amigos increíbles y mi familia en este viaje mágico, pero por todos los buenos deseos y apoyo de todos ustedes. No podría pedir nada más. Gracias a todos. Por unos 365 días saludables, felices y significativos para todos”, escribió.

La gente queda fascinada con la novia de Álex Rodríguez

De acuerdo con varios informes, hace unos días que el ex pelotero, Alex Rodríguez estuvo celebrando su cumpleaños numero 46 en las playas francesas y en Ibiza. El portal Page Six informó que su celebración inició la media noche del martes en Hotel de Paris Monte-Carlo, y finalizó en su yet privado, en donde volaría con amigos a Ibiza.

Durante estos días, también se le vio a Alex Rodríguez en un yate disfrutando de las bellas playas francesas, ahí es donde el ex de Jennifer López fue retratado a lado de una mujer castaña y otra despampanante rubia, la cual levantó un sin fin de rumores, los cuales apuntaban que era su nueva conquista.