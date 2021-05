El exbeisbolista subió una foto a su cuenta oficial de Instagram en una cena con sus hijas

En la imagen se aprecian tres lugares vacíos, ¿serán acaso para JLo y sus hijos?

Tras darse a conocer la posible relación entre Jennifer López y Ben Affleck, A-Rod ha estado muy activo en redes

Alex Rodríguez mensaje JLo. El que está muy activo en redes sociales es Alex Rodríguez, quien después de su separación de Jennifer López y los rumores de una posible relación entre ella y su exprometido Ben Affleck, el exjugador de los Yankees ha retomado sus publicaciones.

Una de ellas fue la foto donde Rodríguez aparece acompañado de sus hijas Natasha y Ella, en una cena en familia. En la imagen publicó el siguiente mensaje: “Din din with my girls! #DaddyDinnerDate”. Dicha publicación llamó la atención pues podría ser un mensaje subliminal para sus ex Jennifer López.

Alex Rodríguez mensaje JLo: ¿Y esos platos vacíos?

En la imagen se muestran tres platos vacíos e inmediatamente los usuarios de redes sociales comenzaron a especular que eran los lugares para Jennifer López y sus hijos Max y Emme. En la página oficial del programa Hoy Día compartieron la publicación de A-Rod y lanzaron dicha pregunta a sus seguidores.

“@arod publica esta imagen cenando con sus hijas y causa polémica con los tres platos sobrantes en la mesa y las sillas vacías. Los fanáticos aseguran que está dejando un mensaje subliminal a @jlo. ¿Ustedes cómo lo ven?”, escribieron en su Instagram.