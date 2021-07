¿Será que la cantante ya no se sentía ‘completa’ con su ex el afamado deportista? Sentada en el jardín de su mansión y vía streaming, JLo contó los cambios que ha tenido en su vida en los últimos meses y afirmó que muchas personas no se han enterado de lo que realmente sucede en su intimidad. Archivado como: Alex Rodríguez

Alex Rodríguez: HACE SU VIDA

La Diva del Bronx se encuentra en una nueva etapa de vida en la que pretende que los cambios hechos tras la ruptura con Álex Rodríguez sean los efectivos para su vida: “Cuando me di cuenta de eso (la felicidad estaba en ella), comenzaron a suceder cosas, de esas que no esperas nunca, ¿entiendes lo que digo? Una vez que estás bien, llegas al punto que dices ‘esto no está bien para mí o esto no se siente bien’, haces ajustes, esto no es acerca de nadie más, sólo de mi misma’”, manifestó.

La Diva del Bronx se refugia en su música para dar a entender los cambios que suceden en su vida: “Siento que a veces todo se refleja en la música, a veces hay que cambiar de dirección, incluso si es doloroso o incluso si luce raro para otras personas, eso sólo acerca a quien soy realmente y lo que te hace bien a ti”, expresó la también actriz y empresaria.