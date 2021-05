Justo en medio de una etapa de transición, a casi un mes de su separación de Jlo, Alex recibe un reconocimiento que lo llena de orgullo. “He tenido la suerte de ganar muchos premios durante mi carrera, pero esta noche fue realmente especial. El honor que recibí esta noche no fue por jonrones, ni por una gran defensa, ni por ganar un campeonato”, comenzó diciendo el ex pelotero en su publicación de Instagram .

¿Con quien celebró Alex Rodríguez?

Por supuesto, en primera fila para celebrar con él estaban sus dos hijas Natasha y Ella, quienes aplaudieron que la organización eligiera a su padre como uno de los famosos que estará en el paseo de la fama. Mientras tanto, Alex agregó “Cuando era niño, el Boys & Girls Club realmente me salvó la vida. Estaba en nuestro club todos los días después de la escuela tratando de hacer mi tarea y luego por la noche podía jugar béisbol bajo las luces”.

“Fue un cambio de vida. Me dio un lugar al que ir, mientras me enseñaba valiosas lecciones de vida sobre la competencia, el trabajo duro y la retribución. Estoy muy agradecido con todos mis mentores, entrenadores y modelos a seguir que me ayudaron en el camino. No habría recibido este reconocimiento sin ustedes. ¡Desde el fondo de mi corazón, gracias!”, concluyó el empresario, pero algo más que sus palabras llamaron la atención.