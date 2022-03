En el video que posteo en su cuenta de Instagram colocó un escrito conformado con dos palabras, en las que expresa que no puede atravesar solo el padecimiento que está afectando tanto su vida personal como laboral, en el mensaje se puede leer: “¡¡¡Necesito tu ayuda!!!”, acompañado de un par emojis de ojos. Archivado como: Alex Rodríguez problema salud.

De acuerdo con People en Español, el también empresario compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video en el que comparte el problema de salud que padece y cómo se siente al respecto. Pero no solo fue eso, sino que también solicitó el apoyo de quienes lo vieran para que le aconsejaran que hacer para sentirse mejor.

El deportista, Alex Rodríguez, confiesa que tiene problemas de visión

Dentro de la grabación también colocó un escrito en el que revela el padecimiento que tiene actualmente, “No puedo leer”, se aprecia en letras negras que aparecen en su grabación, posteriormente saluda a sus seguidores y comienza a compartir lo que está atravesando y como es que se siente al respecto.

“Hola, ¿cómo están? Estoy llegando a casa por trabajo… Estoy teniendo un gran problema, yo era conocido por mi buena vista en 2010, 2015… Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, no puedo leer mis emails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi BlackBerry o mi IPhone”, fueron las palabras de Alex Rodríguez.