Alex Rodríguez amante: Niega ser la tercera en discordia

Pero, según publicó Just Jared, la estrella de la serie de Bravo TV, de 30 años, negó se la tercera en discordia en la relación de Alex Rodríguez y Jennifer López. “Quiero decir, seré honesto contigo. No tuve nada que ver con la razón por la que se separaron, y creo que todo el mundo lo sabe. Y si no lo sabes, entonces es ridículo, seamos honestos ”, dijo.

Según reportes de la prensa, Alex Rodríguez se acercó a Madison LeCroy después de que todo el drama con JLo saliera a luz, pero ella se negó a conectarse con él. Según Page Six, los representantes de A-Rod niegan las alegaciones de LeCroy.