De acuerdo a los documentos del caso, consultados por MundoHispánico en Texas, detalla que luego de que un juez del Condado de Harris liberó a Álex Guajardo emitió una supuesta orden de protección a favor de Caitlynne Guajardo para que el hombre no se acercara a la mujer y a la cual él no hizo caso.

La familia de la víctima clama por ayuda

La familia y amigos de Caitlynne Guajardo asesinada por su esposo Álex Guajardo abrieron una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Help Needed After Pregnant of Eight Months Baby Killed (Se necesita ayuda para una madre embarazada asesinada).

“El 3 de agosto de 2019, Caitlynne Rose… fue asesinada en Pasadena, Texas, por su esposo después de que fuera liberado de prisión por cargos de agresión en su contra desde principios de la semana” escribió Kim Hoover amiga de la familia de la chica asesinada y encargada de la cuenta para ayudar a correr con los gastos de manutención de su primer hijo