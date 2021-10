“Mía Fernández Hernández, no sabes las ganas que tengo de ya poder tenerte en mis brazos!!! Gracias @alexiah.mma por darme el mejor regalo! Las amo!!!”, escribió el joven intérprete, a quien le llovieron felicitaciones, entre ellas de sus hermanas América y Camila, así como de la conductora Michelle Galván.

No importa el tiempo ni el lugar, tú y yo ya somos uno mismo. El amor y los compromisos de vida no se posponen porque se llevan en el corazón, las celebraciones y los eventos sí, es por eso que hemos decidido posponer la fecha de la celebración de nuestra boda religiosa para el momento en que mi ‘Tata’ (Vicente Fernández) pueda festejar con nosotros nuestro amor, como se debe, en familia, juntos”, expresó el joven.

“Se va un pedazo de mi corazón al cielo”

“Se va un pedazo de mi corazón al cielo… mi Zarita… mi princesa consentida, mi amor incondicional, mi niña… Espero Dios me dé la fortuna de volverte a tener en mi vida! Has sido uno de los seres que más he amado en mi vida. Gracias por estos increíbles e inolvidables 17 años, te amo y te amaré toda la vida… todo el tiempo”, escribió Alex Fernández en sus redes sociales.

No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus condolencias ante esta terrible pérdida: “Lo has descrito a la perfección Alex! amor incondicional, siento mucho tu pérdida, ahí estará siempre contigo y te aseguro que la sentirás. Lo siento mucho”, “El amor que nos dan es irrecuperable”, “Un abrazo”, “Permanecen en nosotros siempre”.