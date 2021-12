“Yo di mi opinión, lo primero que les dije fue que ahorita no hay que dejar a mi abuela sola y menos dejarla que se vaya al rancho, estaba viviendo en un departamento cerca de la ciudad mientras mi abuelo estaba en el hospital, dije que es mejor se quede ahí”, comentó Alex.

“Ahorita lo peor que ella puede hacer es irse al rancho, hay que estar con ella 24/7 porque pues ahorita es cuando más nos necesita, pero no, mi abuela ahora sí que tiene unos ovarios muy grandes y se quiso ir al rancho, dijo que quería ir sí o sí”, mencionó el hijo del Potrillo.

“Nadie le puede decir que no, y pues ahí está (en el rancho), ella está ya en paz también, pero te digo, fue un duelo muy difícil”. Ya que la familia ha decidido respetar la decisión, se espera que de igual manera se mantengan cuidando del bienestar físico y mental de Doña Cuquita.

A pesar de que no pudieron convencer a Cuquita de permanecer junto a los integrantes de la familia, para cuidarla y apoyarla durante este doloroso momento, su nieto platicó que aunque la pérdida fue difícil para ella, actualmente se encuentra tranquila y en paz.

“Ver así a Doña Cuquita me rompe el corazón”, “Ay, me partió el alma Doña Cuquita, Dios cuida a esa mujer”, “Dios, te pido por Doña Cuquita, se fue su compañero de vida”, “Pobre, toda una vida junto a Vicente, casi 60 años”, “Mis respetos para Cuquita, una dama”, comentaron algunos.

“Yo los primeros días no podía parar de llorar, afortunadamente nos pudimos despedir de mi abuelo mientras estaba consciente; los primeros días no paraba de llorar, pero poco a poco te vas mentalizando. (…) Ahora siento que mi abuelo está más conmigo que cuando estaba en el hospital”, aseguró.

Utilizó uno de los trajes de su abuelo en un concierto

El cantante, dijo que tuvo oportunidad de usar uno de los trajes de Don Chente durante un concierto, y aunque este le quedaba grande, prefirió seguir y portarlo con orgullo al tratarse de una prenda de su abuelo. “Lo voy a llevar porque es de mi abuelo, es un traje muy especial para mí”, mencionó.

De igual forma, Alex dedico unas palabras de amor para su 'tata', agradeciéndole de la siguiente forma: "Si no fuera por él, yo no estaría aquí. Lo amo con todo mi corazón y estoy absolutamente agradecido con él por todo lo que hizo por mí, siempre me cuidó".