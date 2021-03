“Te quiero, amigo mío”

El cantante español David Bisbal, recordado por temas como Ave María, Bulería y Si tú la quieres, reaccionó de inmediato a la muerte de Alex Casademunt.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el intérprete escribió: “Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”.

También, en su cuenta de Instagram, David Bisbal subió una foto junto a Alex, a quien le dedicó un emotivo mensaje: “Alex de mi corazón! He abrazado a mis tres hijos y he pensado en ella, en Bruna. Sé que te has convertido en la estrella que más brilla en el cielo. Te quiero, amigo mío”.

Tanto Chenoa como Geno Machado se despdidieron de Alex Casademunt en sus respectivas redes sociales.