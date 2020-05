Alessandra Rosaldo, pareja de Eugenio Derbez, destapó un secreto de Aislinn Derbez en plena entrevista

Por medio de su canal de YouTube, la cantante ‘ventiló’ un aspecto importante de la hija de Eugenio Derbez

Aislinn Derbez se encuentra atravesando un complicado momento tras su separación con Mauricio Ochmann

En plena crisis matrimonial de Aislinn Derbez por su separación con Mauricio Ochmann, la hija de Eugenio Derbez estuvo como invitada en una entrevista hecha por su ‘madrastra’ Alessandra Rosaldo en su canal de YouTube, en donde la pareja del comediante ventiló un ‘secreto’ sobre la actriz de ojos de color.

Además de contar sobre su relación con Aislinn Derbez, la cantante Alessandra Rosaldo aseguró que la actriz mexicana fue la ‘cómplice’ perfecta que le ayudó para poder aclarar la mente a Eugenio Derbez y exigirle que sentara cabeza para quedarse por fin con una mujer, luego de procrear a José Eduardo Derbez, a Vadhir Derbez y a la misma Aislinn con mujeres diferentes.

La actual pareja de Eugenio Derbez aseguró que al principio la relación con su hijastra no fue del todo buena, dado que Aislinn Derbez era como la ‘ama de casa y señora’ de la casa, por lo que al querer tomar el papel como la pareja del comediante, hubo rispideces con Eugenio porque le daba más ‘peso’ a lo que decía su hija, que a su propia novia, lo que ocasionó que Alessandra Rosaldo se molestara y se fuera de la casa.

Por lo anterior, Aislinn Derbez tuvo que intervenir en la vida amorosa de su papá y así lo contó la actriz: “Acudí a terapia a darme cuenta que también yo no estaba tomando el papel que me correspondía, porque yo estaba como si fuera la señora de la casa, como si fuera la mujer del papá en lugar de la hija porque sí yo me atribuía este puesto de ‘en la casa se hace lo que yo diga’, y de alguna manera yo no estaba tomando el papel de hija sino que además tomaba el papel como de la mamá de mi papá y entonces mi papá siempre hacía lo que yo decía”, aseguró.

La hija de Eugenio Derbez comentó que tuvo que ‘poner en su lugar’ a su papá y dejarle las cosas claras en cuanto a que si no cambiaba la dinámica que tenían, él nunca iba a poder tener una relación estable: “Estaría padre que entendieras que tu mujer, tiene que ser primero tu mujer y tienes que darte cuenta con quién quieres pasar el resto de tu vida y qué tipo de familia quieres formar, si vas a querer estar con Ale o no, yo me acuerdo que tú querías casarte y tener hijos y él no quería, le tenía miedo al matrimonio, le tenía pánico a tener más hijos”, contó.

A lo que Alessandra Rosaldo respondió: “sin tí, no nos hubiéramos casado, sin tí, tu papá no hubiera vuelto”.

Entre lágrimas, la pareja de Eugenio Derbez aseguró que gracias a Aislinn Derbez, el actor se comprometió con ella y logró sentar cabeza para poder tener una familia, una hija y formar una familia con una relación estable: “Tú has sido un ángel para nosotros, y tu papi cuenta que como a los 15 o 16, antes de que te conociera, alguna vez le dijiste a tu papá ‘Si tienes otro hijo, te mato y te olvidas de mí’, eso a tu papá se le quedó grabado de por vida y él de alguna forma necesitaba que tú le dieras ese permiso de casarse y de abrirse a la posibilidad de tener otro hijo, porque sentía que había fracasado como papá y que le pudo no haber sido un buen papá y que eso les había provocado mucho dolor”.

Alessandra Rosaldo agradeció en lágrimas a Aislinn Derbez por siempre apoyarlos y la definió como ‘la maestra’ que les ha enseñado muchas cosas, además de confesar que tienen una relación más sana, fuerte y firme.

Puedes ver la entrevista completa en el siguiente video: