El disco está disponible en las plataformas digitales Spotify, Apple Music y Google Music, entre otras. Alesi se ha mantenido en los meses recientes entre los primeros 10 lugares de popularidad en más de una decena de países latinoamericanos con temas como “Contigo no volveré”, “Como a nadie”, “Cuando digo tu nombre” y “Si no tengo tu amor”. El cantante está bajo el sello discográfico Swing Factory Music, el cual pertenece a Richard Marcell y Edwin Dáaz, quienes también manejan la carrera artística. EFE News

Luego vino “Su luz” en 2014, parte del disco “Agradecido”, donde por primera vez incluyó composiciones con sus hijos menores Mau y Ricky. El resto de su vida artística, Montaner y su familia no han sido tímidos con su fe y en entrevistas, y más recientemente en las redes sociales, han sido constantes en hablar de sus creencias.“Nosotros somos como infiltrados en ese medio en el que ese tipo de conversaciones no son comunes”, reconoció el artista. “No hice este disco porque soy Mr. Fe. Yo soy tan frágil como cualquier persona”, afirmó Montaner, quien espera que las canciones sirvan de herramienta evangelizadora y “permitan que la gente se acerque a Dios y reciba el mismo alivio que yo”. EFE News

Smith, que asegura ser su admiradora desde la adolescencia, le dedicó un concierto este fin de semana en el festival Kaatsbaan de Tivoli, al norte de Nueva York; mientras que Hynde acaba de lanzar un álbum de versiones, “Standing in the Doorway: Chrissie Hynde sings Bob Dylan”. Entre tanto, diarios de toda la geografía mundial enumeran sus clásicos imprescindibles, estaciones de radio y televisión emiten programas especiales en honor al cantante, y su localidad natal de Duluth (Minesota), da el pistoletazo de salida a un año de celebraciones.

Nueva York, 23 may (EFE News).- El músico, cantautor y poeta estadounidense Bob Dylan , una de las figuras culturales más importantes de la historia, cumple este lunes 80 años de edad aclamado como una leyenda viva. Con una carrera que se mide en 39 discos y 125 millones de copias vendidas, Dylan lleva días recibiendo un aluvión de tributos de los medios de comunicación, pero especialmente de sus seguidores, entre los que cuenta con otros iconos musicales como Patti Smith o Chrissie Hynde, vocalista de The Pretenders.

FASCINACIÓN POR DYLAN

La fascinación es tal que incluso una universidad, la de Tulsa (Oklahoma), tiene un Instituto de Estudios sobre Bob Dylan y estos días celebra un simposio con expertos “dylanólogos” como su principal biógrafo, Chris Haylin, que acaba de publicar “The Double Life of Bob Dylan: A Restless, Hungry Feeling, 1941-1966”. Además, está pendiente de retorno el “show” de Broadway “Girl in the North Country”, basado en sus canciones, que se estrenó poco antes de que la pandemia forzara el cierre de la meca del teatro en EE.UU. a tiempo para que el cantautor fuera anónimamente y quedara emocionado, según relató. Durante el parón de la covid-19, Dylan aprovechó para lanzar “Rough and Rowdy Ways”, su primer disco de temas inéditos en ocho años, que recibió críticas estelares con el estandarte de “Murder Most Foul”, una canción de 17 minutos que condensa la historia y cultura estadounidenses.

Su calidad como compositor llevó a Dylan a ser el primer músico en ganar el premio Nobel de Literatura, en 2016, por crear “nuevas expresiones poéticas” en la tradición del cancionero americano, probablemente la única distinción controvertida en una larga lista que abarca Grammys, un Óscar y un Pulitzer. Ausente en la ceremonia de Estocolmo, en su discurso de aceptación seis meses después, el cantante explicó que empezó a escribir sus canciones haciendo de la jerga del “folk” su propio vocabulario, pero apoyándose en “sensibilidades” y en “una visión informada del mundo”, que aprendió de clásicos literarios. Poco dado a las entrevistas, en consonancia con una discreta vida personal alejada de las cámaras, el año pasado reveló a The New York Times: “Las canciones parece que se conocen a sí mismas y saben que las puedo cantar, vocalmente y rítmicamente. Se escriben solas y cuentan con que yo las cante”.