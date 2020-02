Una alerta tiempo severo sigue vigente para condados del norte de Georgia hasta temprano esta tarde, lo cual provocará cantidades de lluvia adicionales de hasta una pulgada y acumulaciones localmente más altas son posibles, informó el Servicio Meteorógico Nacional en Atlanta (NWS ATL).

530 AM: A line of showers and thunderstorms are moving into western portions of Georgia. The line will continue east through the morning. Gusty winds and lightning are the primary threats at this time. #gawx pic.twitter.com/HNSN0LKUyJ

Debido a que los suelos están saturados y varios ríos y permanecen en áreas propicias a inundaciones, la agencia advierte que cualquier lluvia adicional podría exacerbar la situación, que se verá influenciada, además, por fuertes tormentas eléctricas hasta horas de la tarde.

En un pronóstico extendido del NWS ATL, las tormentas eléctricas aisladas serán posibles hasta el martes como parte de un frente de superficie que se mueve a través del área, si bien no se espera la permanencia de un peligroso.

Entretanto, sl Servicio Meteorológico Nacional en la ciudad de Peachtree ha emitido una advertencia de inundación en zonas aledañas al río Crooked Creek, cuyas aguas corren por la ciudad de Norcross y que afecta a los condados de Fulton y Gwinnett.

A line of storms will push into NW Georgia tonight and move southeast across the state through Thurs afternoon. The higher risk for severe storms will be in NW GA late tonight, but a severe storm cannot be ruled out elsewhere through tomorrow afternoon. #gawx pic.twitter.com/PHmSSdmttK

Las lluvias torrenciales recientes han provocado un incremento de sus niveles, lo cual causará inundaciones en algunas áreas. Ante ello, quienes vivan en las cercanías de esta fuente de agua deben monitorear los pronósticos y estar preparados para tomar las precauciones necesarias para proteger vida y propiedad.

Medios locales reportan que las tormentas asociadas a la porción sur de un frente frío han provocado el brusco descenso de las temperaturas a su paso por los condado del norte de Georgia. entre ellos los del área metropolitana de Atlanta.

Any one of these cells from McDonough to LaGrange will have the risk of becoming strong/severe.

Live streaming now on our @wsbtv app pic.twitter.com/pAVcpY9uTk

— Brian Monahan, WSB (@BMonahanWSB) February 13, 2020