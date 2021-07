La base de datos, conocida como CONNECT, contenía 57,920 cuentas de personas que solicitaron los beneficios de desempleo. A los afectados se les ha pedido que controlen sus cuentas financieras y denuncien cualquier actividad no autorizada.

El DEO informó que las cuentas fueron atacadas en algún momento entre el 27 de abril y el 16 de julio y pueden haber sido “accedidas por una parte no autorizada”, que pudo haber robado información con fines fraudulentos.

En EE.UU. aumenta el numero de personas que solicitan ayuda por desempleo

Aumenta pedidos pagos desempleo. Toda parece indicar que los problemas que dejo la pandemia del coronavirus aún no terminan completamente, ya que el número de personas que solicitaron ayuda de desempleo, ya que se encuentran sin trabajo actualmente, aumentó un poco.

El número de pedidos de pago por desempleo subió ligeramente en el país, a pesar de que la economía y el mercado laboral aún no se han recuperado por completo de la pandemia que afectó a todo el mundo, para poder recuperar todo lo perdido en el año del 2020, según la agencia de noticias The Associated Press.