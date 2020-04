Hasta las 11:00 a.m. rige un alerta por tornado en Florida Central.

Las tormentas eléctricas severas dispersas son probables hasta el viernes por la mañana y podrían durar toda la tarde.

Hay una alta probabilidad de vientos de hasta 40 mph o más.

Todos los condados de Florida central están bajo alerta de tornado hasta las 11 am del viernes, según WFTV.

Las tormentas eléctricas severas dispersas son probables durante el viernes por la mañana y podrían durar toda la tarde. Hay una alta probabilidad de vientos de hasta 40 mph o más, así como una posibilidad de granizo (amenaza de nivel medio).

Se esperaban fuertes tormentas llegando a los condados de Lake y Volusia a las 5 am. Se esperan ráfagas de viento de 40-50 mph, relámpagos frecuentes, aguaceros torrenciales, las tormentas podrían intensificarse y producir ráfagas de viento dañinas, tornados aislados a medida que se mueven por el área esta mañana.

La alerta de tornado fue cancelada para el Condado de Marion, pero sigue vigente para el resto de Florida Central. A medida que la línea de tormentas se mueva hacia el sur, se espera que la amenaza del clima severo disminuya una vez que se asalte sobre esa área.

Marion County the threat for Tornado has ended. The tornado watch has been canceled. #Stormalert9https://t.co/PAh1UtzTG8 La vigilancia por tornado se cancela para el condado Marion. El riesgo de tornado culmina para esta zona. pic.twitter.com/vvuJdS9AeR — Irene Sans (@IreneSans) April 24, 2020

Las tormentas severas continúan moviéndose sobre Florida Central, acercándose cada vez más a los condados de Seminole y Orange. La línea de tormentas está a unas 30 millas al noroeste de Orlando. La línea de tormentas estará sobre las áreas de Metro a las 7 am.

Las tormentas tienen un historial de tornarse severas y ya tenemos una advertencia de tornado sobre el condado de Marion. Además, se ha informado de actividad tornádica en el área de Tampa. Las tormentas en el área de Tampa son las que se mudarán a Metro Orlando después de las 7 am.

CONSEJOS PARA ESTAR LISTO CUANDO SE EMITE UN AVISO DE TORNADO:

Determine dónde está su lugar seguro.

Deje los zapatos para toda su familia en el cuarto seguro temprano.

Encuentre una manera de proteger su cabeza (y la de su familia). Busque cascos para bicicleta, para usted y su familia, y déjelos en la habitación segura en caso de que los necesite.

Mantenga sus teléfonos cargados. A menudo, el clima se ve afectado por la falta de energía. Debe asegurarse de que su dispositivo móvil esté cargado esta mañana y que tenga notificaciones meteorológicas activadas.

Alerta tornado en Florida central esta mañana de viernes

