Alerta tiburón en Florida: ¿Por qué hay ataques tan seguido?

El tiburón tigre, el tiburón sarda o toro y el tiburón blanco son los principales responsables de todos los ataques a humanos.

De las 375 especies de tiburones que existen, solo 12 son considerados peligrosos para los humanos.

Alerta Tiburón: Los tiburones rara vez atacan a los humanos. de los aproximadamente 50 ataques registrados anualmente, solo el 10% son mortales.

Probablemente cuando te dicen: “alerta tiburón” piensas en tiburones acercándose a personas o en la playa, te imaginas en un escenario como los que se desarrollan en la película “Jaws”, donde venden una imagen de este escualo como agresivo y mortal, básicamente que ya no hay esperanzas; sin embargo, la realidad es muy diferente.

El sábado pasado, dos personas fueron mordidas por tiburones, ambos casos ocurrieron con tan solo minutos de diferencia. Todo esto ocurrió en la playa de New Smyrna, en la costa este de Florida, donde son frecuentes los ataques de escualos.

De acuerdo con el capitán de la playa del condado, Mike Berard, dos jóvenes: una mujer y un hombre, que estaban surfeando fueron atacados, pero no sufrieron heridas de consideración. El joven resultó con una herida en un pie y fue atendido en la misma playa mientras que la joven fue mordida en la mano y la muñeca, por lo que, tuvo que recibir puntos de sutura para cerrar la herida en un hospital. Sabemos que enfrentarse a un tiburón no es una experiencia placentera, pero teniendo en cuenta que de los 20 ataques anuales que registran anualmente, solo 10% son mortales, es de gran alivio que estos dos jóvenes no hayan tenido que sufrir ese destino.

En Florida existe más alerta tiburón pues es donde más ataques de tiburones se producen en EE.UU, con hasta 269 casos de 2000 a 2009 y 218 casos desde el 2019 hasta lo que va del 2019, esto de acuerdo con el Archivo Global de Ataques de Tiburón de la Universidad de Florida. En lo que va de este año se han registrado 17 ataques de escualos en la ciudad, según los medios.

Los fines de semana de verano es cuando más personas hay en las playas para recrearse en sus arenas o aguas. Suelen ser los días en los que más accidentes de este tipo se producen y aquellos que son más propensos son los practican deporte con tablas dentro del agua.