De acuerdo con la agencia Efe, el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California (MWD) emitió este martes una alerta de suministro de agua pidiendo a la región que conservara los recursos vitales y se preparara para la sequía continua. Por tal motivo, se ha pedido de la cooperación de los habitantes de la zona, para que al problemática no avance a niveles alarmantes.

Alerta sequía California: Se rebe reducir el consumo

La alerta requiere a las agencias regionales y los consumidores que reduzcan voluntariamente su consumo de agua, para mitigar la necesidad de restricciones más severas, según la agencia Efe. Por tal motivo, es que se han creado diferentes medidas, para que los principales productores puedan prevenirse.

No sólo afecta a los fabricantes, plantaciones y agencias, sino también a las personas que viven en la zona, quienes se verán afectados por la falta de agua en sus hogares; por tales medidas, se ha mencionado que si no mejoran las condiciones y las personas no logran evitar el uso del agua en cantidades excesivas, habrá medidas más severas. Archivado como: Alerta sequía California