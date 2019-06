Página

Alerta redadas por amenaza migratoria: lo último de ICE.

¿Dónde se pueden esperar más redadas?

10 lugares probables donde la migra y ICE estarán al pendiente.

Alerta redadas. Se espera que en los próximos días los oficiales de migración y el ICE se dispersen por diversas ciudades metropolitanas de Estados Unidos con el objetivo de deportar y repatriar a miles de inmigrantes; de tener éxito, se estima que unas 2,000 personas estarán en riesgo de regresar a sus lugares de origen, aunque ya no tengan un hogar en dicho sitio.

Las Estados y ciudades metropolitanas que más concentración de inmigrantes tienen, de acuerdo con datos proporcionados por Telemundo Noticias, son:

El corredor Nueva York-Nueva Jersey

California

Texas

Florida

Illinois

Washington DC

Maryland

Las Vegas

Denver

Arizona

Sin embargo, a pesar de que se conoce cuáles son los sitios con más presencia de inmigrantes, los agentes de ICE y las autoridades migratorias ya tienen una lista específica de personas a las que pretenden deportar, y se espera (según el sitio de internet eldiariony.com que lo haga en sitios públicos y privados como empresas, casas y calles ¡entérate cuáles son!

Casas, alerta redadas

El ICE no se va a detener bajo ninguna circunstancia para cumplir con las órdenes presidenciales que ha girado Donald Trump. Los hogares de los inmigrantes son probablemente el principal sitio en el que se buscará a las personas que se encuentran en la lista de individuos sujetos a deportación; no obstante, debes saber que tienes el derecho absoluto a permanecer en tu casa y no abrirle la puerta a ningún agente que no cuente con la orden expresa de interrogación.