Alerta por inundaciones. Las autoridades declararon estado de emergencia en Misisipi este lunes por la mañana luego de que aumentaran los niveles históricos de inundaciones y destruyeran al menos 200 viviendas, reseñó CBS News.

Las principales inundaciones han ocurrido cerca del capitolio estatal de Jackson. Al menos cuatro personas tuvieron que ser rescatadas de sus hogares ya que el aumento del agua del río Pearl inundó barrios enteros.

“Hace 43 años nunca imaginé que estaría remando en el camino de entrada de mi casa”, dijo un residente de Mississippi, Dale Frazier al corresponsal Omar Villafranca de CBS News.

Las advertencias de inundaciones continúan en los ríos desde el sur de Texas hasta las Carolinas.

Las autoridades indicaron que el río Pearl alcanzó su punto más alto en más de 35 años, y señalaron que tardará hasta el final de la semana en comenzar a bajar el nivel del agua.

With the waters in the Pearl River continuing to rise in and around Mississippi's capital city and more rain on the way this week, the governor warned residents that it would be days before flood waters start to recede. https://t.co/jDD5hfj0Nj

— WTVC NewsChannel 9 (@newschannelnine) February 17, 2020