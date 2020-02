El National Weather Service anuncia que hoy continuará azotando Texas una tormenta invernal con áreas de lluvia helada, nieve y aguanieve probablemente esta mañana.

Se pronostican nuevas acumulaciones de 2 a 3 pulgadas de nieve y aguanieve al noroeste del Metroplex, con cantidades más ligeras más al sur y al este.

La mayor parte caerá esta mañana, con la excepción de los condados del extremo noroeste donde es posible una nevada adicional esta tarde.

En una actualización esta mañana, el NWS advierte que las condiciones de tormenta invernal en este estado continuarán hasta las 6:00 PM. en el sur y las llanuras y desaconseja viajar puesto que las carreteras están heladas y muy resbaladizas.

El alerta abarca a Swisher, Briscoe, Hall, Childress, Lamb, Hale, Floyd, Motley, Cottle, Cochran, Hockley, Lubbock, Crosby, Dickens, King, Yoakum, Terry, Lynn, Garza, Kent y Stonewall.

Incluidas las ciudades de Tulia, Happy, Silverton, Quitaque, Turkey, Memphis, Childress, Kirkland, Littlefield, Amherst, Olton, Plainview, Hale Center, Floydada, Lockney, Matador, Roaring Springs, Paducah, Cee Vee, Morton, Whiteface, Levelland, Sundown, Lubbock, Wolfforth, Slaton, Ralls, Crosbyton, Spur, Dickens, Dumont, Guthrie, Denver City, Plains, Brownfield, Meadow, Wellman, Tahoka, New Home, ODonnell, Post, Lake Alan Henry, Jayton, Aspermont y Old Glory.

Se esperan fuertes nevadas con acumulaciones adicionales de nieve de 1 a 3 pulgadas al oeste y noroeste en una línea imaginaria desde Brownfield a Memphis, y acumulaciones mayores, de 3 a 6 pulgadas al este de esa línea. La mayor caída de nieve se espera a sur de las llanurasRolling, con hasta 8 pulgadas.

Para Montague, Young, Jack, Stephens, Palo Pinto y Eastland, incluidas las ciudades de Bowie, Nocona, Graham, Olney, Jacksboro, Breckenridge, Mineral Wells, Cisco, Eastland, Ranger y Gorman se esperan condiciones de tiempo invernal con lluvia helada, aguanieve y nieve.

Habrá acumulaciones adicionales de aguanieve y nieve de 2 a 4 pulgadas y acumulaciones de hielo de hasta dos décimas de pulgada al norte de la I-20 y al oeste de una línea imaginaria desde Mineral Wells hasta Jacksboro y Nocona.

La mayor precipitación caerá hasta las 10 de la mañana con precipitaciones invernales ligeras adicionales durante

la tarde.

This is just some of the ice and snow off U.S. 380 in Bryson about an hour and a half northwest of Fort Worth. Stay safe on the roads this morning, North Texas! pic.twitter.com/2zO8JkKX6l

— Jay Wallis (@WFAAJayWallis) February 5, 2020