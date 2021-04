Se trata de una mujer hispana de cabello ondulado largo, vestida con una blusa negra con mangas de olanes, unos leggins de color gris y unas botas largas de color negro, quien posa a la cámara desde unas escaleras, que cabe aclarar no pertenece a Mundo Hispánico .

¡Alerta! Una nueva estafa está circulando a través de WhatsApp y lo peor es que la están haciendo a nombre de Mundo Hispánico , por lo que lo alertamos, ¡no se deje engañar! Si recibe un mensaje a nombre de este medio, no caiga en la trampa.

Pero desafortunadamente no fue la única seguidora de Mundo Hispánico que recibió un mensaje de estafa parecido, ya que hasta nuestra redacción llegó un mensaje recibido por otro usuario, en el que descaradamente le solicitan 480 dólares.

“Me puedes hacer un favor somos del grupo mundo hispanico (sic)”, escribió la mujer, que se identifica como parte de Mundo Hispánico , pero cabe aclarar que NO pertenece al staff de la compañía y NO es colaboradora externa de ningún tipo.

“Se lo puedes hacer por la aplicación de efectivo?? El monto es de $480”. Ante la pregunta de a qué aplicación se refiere, la estafadora responde: “Por cash app… puedes??”, insiste. La usuaria le responde que no tiene dicha aplicación y entonces la estafadora le responde: “Y por Zelle”.

“Hola cómo estás”, escribió en esta ocasión la estafadora. “Necesito un favor… puedes hacérmele una transferencia a una persona de parte mía que necesito hacerla hoy”, agregó en otro mensaje. La estafadora vuelve a escribir: “Pero mi cuenta no me está dejando hacerlos creo que por el límite por día te pago mañana (sic)”. Y ante la respuesta afirmativa, la estafadora explica cómo debe hacerse el depósito.

Este sábado, a través de su cuenta oficial de Facebook , el mismo Mario Guevara confirmó la estafa en la que cayó víctima de un usuario de la misma red social, alertando a sus miles de seguidores para que no vayan a caer en el mismo error: “Caí por ingenuo, por tonto, por confiado”, dijo en una transmisión en vivo.

“Ya sé, fui un estúpido, pero cualquier cosa que les llegue, aclaro, que no soy yo. Simplemente ignoren, mucho más si se trata de mandar dinero. Debo esperar seis horas para recuperar mi cuenta”, advirtió Guevara, quien es reportero Senior de MundoHispánico especializado en la cobertura de noticias migratorias, policiales y locales de la ciudad de Atlanta.

“Alerta, alerta, mi WhatsApp ha sido robado. Caí sutilmente ante uno de mis contactos en Facebook, que me pidió el favor de mandarle un código”, comenzó el mensaje de Mario Guevara en la red social creada por Mark Zuckerberg y en la que el reportero de MundoHispánico cuenta con casi medio millón de seguidores.

Tras la denuncia de Mario Guevara, algunos de sus contactos en WhatsApp comenzaron a recibir mensajes supuestamente de él, en los que les pedían dinero: “Hola cómo estás me puedes hacer un favor (sic)”, escribió supuestamente el reportero en el mensaje.

“Lamentablemente le hackearon la cuenta y ahora están usando su nombre para estafar a la gente”, fue la advertencia del contacto de Mario Guevara, quien hasta la redacción de esta nota no había podido recuperar todavía su cuenta de WhatsApp.

“Me acaba de llegar un mensaje donde Mario me está pidiendo dinero”, alertó otro contacto de Guevara, quien pidió que todos estén alerta: “Eso es trampa, Mario no está necesitando plata, avísenle a él cualquier cosa porque él está tratando de recuperar su WhatsApp”.

Piden hasta $780 a nombre de Mario Guevara

Según el usuario de WhatsApp, tras saludarlo el ciberdelincuente le hizo la siguiente petición: “Tengo que hacer una transferencia por Cash app oh zelle de unos documentos y mi cuenta no me está dando acceso a ver si tú lo hacías por mí y yo te lo regreso mañana con algo más por el favor (sic)”.

Luego de que el usuario respondió que estaba dispuesto a prestarle el dinero y le preguntó que cuánto necesitaba, el supuesto Mario respondió: ” A ver si puede hacerme el favor de prestarme $780 que yo mañana te los pasó con algo más por el favor”.