ALERTA Protestas en Atlanta tras elecciones (FOTO)

Se pudieron apreciar mensajes como “muerte al fascismo”, “Trump fuera”

Esta manifestación se una serie de protestas que se han suscitado en las últimas horas en diferentes puntos de los Estados Unidos

ALERTA Disturbios en Atlanta tras elecciones. Un recorrido hecho por los reporteros de Mundo Hispánico, entre ellos Mario Guevara, en el centro de Atlanta en Georgia, encontró un grupo de manifestantes que pacíficamente están solicitando la protección de los resultados de estas elecciones.

Los manifestantes portaban carteles con mensajes como “muerte al fascismo”, “Trump fuera” y otros con mensajes dirigidos a una supuesta supresión del voto en estas elecciones presidenciales. Para ver el video dé click aquí

Los hechos se registraron en el condado de Fulton en Georgia, frente a las oficinas de CNN, donde los manifestantes solicitan que el candidato republicano Donald Trump acepte la derrota frente al demócrata Joe Biden. Los resultados electorales del estado de Georgia aún no están disponibles. Esta manifestación es una serie de protestas que se han suscitado en las últimas horas en diferentes puntos de los Estados Unidos.

Nueva York

De acuerdo con Agencia Efe, decenas de personas fueron arrestadas este miércoles en Nueva York durante manifestaciones en Manhattan en rechazo a la Administración de Donald Trump y en las que pidieron el recuento de todos los votos de las elecciones presidenciales.

Los manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de “No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA” y “No hay justicia, no hay paz. Maldita policía racista”, cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.

Tras dispersarse buena parte del grupo, cerca de medio centenar de policías antidisturbios acorralaron a los manifestantes a la altura de la calle West 8 con la Quinta Avenida, donde comenzaron a cargar contra ellos e iniciaron detenciones de los ciudadanos, que participaban en una protesta pacífica.

Archivado como: protestas Atlanta elecciones