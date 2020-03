El clima severo golpeó las llanuras del sur de Estados Unidos durante la noche con cinco tornados al oeste de Dallas y numerosos informes de vientos huracanados, principalmente en Texas y el sur de Oklahoma, reseñó ABC News.

Los observadores de tormentas informaron que un tornado sospechoso no confirmado atravesó una zona rural al sur de Graham, a unos 130 kilómetros (80 millas) al noroeste de Fort Worth.

La tormenta se movió hacia el noreste hacia Lake Bridgeport y hacia la ciudad de Alvord, a unas 50 millas (80 kilómetros) al norte de Fort Worth, dañando varios edificios de metal, reseñó The Associated Press.

Residente de Alvord en Texas reportaron que tornados ocasionaron daños a viviendas residenciales en la zona.

At lease one unconfirmed tornado tore through part of rural North Texas on Wednesday night, damaging numerous roofs and outbuildings, officials said. https://t.co/ztkUBeRuQd #kprc2 #click2houston pic.twitter.com/7v3dKlrdmt

Asimismo, los informes de daños a los árboles y las caídas de líneas de servicios públicos fueron generalizados.

Además, se han reportado inundaciones repentinas en la ciudad de Oklahoma durante la noche, asimismo informaron que algunos autos quedaron sumergidos por el agua de la inundación. En el estado cayó cerca de 2 a 3 pulgadas de lluvia en menos de una hora produciendo esta inundación repentina.

Pronosticadores indicaron que la mañana de este jueves 22 estados desde California hasta Ohio se encontraban bajo alerta de inundación, nieve, vientos fuertes y tormenta de nieve.

A medida que esta gran tormenta se aleja de las Montañas Rocosas y se adentra en las Llanuras, una alerta de tornado continúa en gran parte del centro y el oeste de Texas, desde Dallas hasta la frontera con México.

Por otra parte, mientras este sistema de tormentas se mueva hacia el este, las tormentas severas se extenderán desde Texas hacia el sur de los Grandes Lagos, incluidos Little Rock, Louisville, St. Louis, Des Moines y Chicago.

La mayor amenaza con estas tormentas son los vientos dañinos, el fuerte granizo y los tornados con una amenaza de inundaciones repentinas para Ohio y el valle del río Tennessee.

LONG-LIVED W. TEXAS SUPERCELL:

Overnight, a long-lived supercell traversed nearly 300mi across W & N TX from Ft. Stockton to Jacksboro. Multiple tornadoes were sighted as it progressed northeast. In fact, it was under continous tornado warnings for most of its lifetime. #TXwx pic.twitter.com/ilUoto94HW

— Josh Johns (@JoshJohnsWx) March 19, 2020