EEUU alerta de brote de salmonelosis por cebollas importadas de México

“ACTUALIZACIÓN DEL BROTE: Cebollas enteras frescas causan un gran brote de Salmonella en 37 estados. Deseche las cebollas sin etiquetar en casa. No coma, venda ni sirva cebollas rojas, blancas o amarillas importadas de México y distribuidas en todo Estados Unidos por ProSource Inc.”, escribieron en su cuenta de Twitter .

Aunque los CDC no reportó ninguna muerte vinculada a este brote de salmonela, sí pidió a los consumidores que no ingirieran ciertas cebollas rojas, blancas y amarillas enteras que han traído importadas desde México por estar contaminadas con la bacteria “Salmonella oranienburg”.

Deseche las cebollas, podrían estar contaminadas

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos no ingerir y desechar las cebollas rojas, blancas o amarillas enteras sin etiquetar que tengan en sus hogares. También especificaron que se trata de un producto distribuido en Estados Unidos por la empresa ProSource Inc.

Es posible que los compradores no puedan identificar cuáles son, pero sí las tiendas de comestibles. “La gente no debe comer (estas cebollas) y las empresas no deben vender ni servir cebollas enteras que fueron importadas de Chihuahua, México, y distribuidas por ProSource Inc”, indicó la agencia.