¡Se salió de control! La campaña por invadir el Área 51 va en serio

¿Que ocurrirá el 20 de septiembre?

Lo que empezó como una broma se ha convertido en un problema real

La campaña por invadir el Área 51 “Storm Area 51″para descubrir los secretos mejor guardados del gobierno estadounidense ha ido ganando cada vez más adeptos. Y es que más de un fanático de los fenómenos sobrenaturales ha insistido en que esta zona guarda información que se le ha escondido al resto de la humanidad por décadas.

Todo empezó como una broma en la que una Matty Roberts, un joven de 20 años oriundo de Bakersfield, California , organizó el evento “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” por medio de Facebook, en el cual se convocaba a la población a marchar juntos hacia el Área 51; así, se esperaba que la multitud hiciera imposible que las autoridades impidieran el acceso a la restringida zona.

En cuestión de días, el evento empezó a generar cada vez más interés de los usuarios, y poco a poco se fue haciendo viral, hasta que más de un millón de personas comenzaron a asegurar que se unirían a la causa, pactada para el 20 de septiembre de 2019.

De acuerdo con información proporcionada por Los Angeles Times, no todo han sido buenas noticias para el joven californiano. En efecto, lo que Matty Roberts nunca se imaginó, es que unas semanas más tarde recibiría la inesperada visita de las autoridades, específicamente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y aunque no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las indicaciones que recibió el joven, sí se sabe que hasta el momento son varias las medidas preventivas que se pretenden tomar al respecto.

La Fuerza Aérea estadounidense ha anunciado que está preparada para cualquier eventualidad relacionada con dicho evento, mientras que el Condado de Lincoln, en Nevada, está dispuesto a declarar un estado de emergencia durante el 20 de septiembre.

Aunque al inicio Roberts solo pretendía generar era una burla hacia la forma en la que el Área 51 ha generado misterio durante muchas décadas, las autoridades comenzaron a considerar la posibilidad de que el evento moviera a las masas gracias a comentarios hechos por algunos usuarios de esta red social.