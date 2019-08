Página

Alerta Alligator: Este es el segundo caso de un ataque de cocodrilo que va del año.

Hace año atrás aproximadamente, otra mujer fue atacada paseando a su mascota.

Los cocodrilos son animales territoriales que atacan si se les acerca demasiado.

Alerta Alligator: Toma precauciones antes sacar a pasear a sus mascotas: podrías asegurarte de que la cuerda esté en buenas condiciones para que tu perro no pueda escapar o pelearse con otros caninos, pero ¡uno nunca se previene del ataque de un cocodrilo! Y no por falta de conciencia o pereza, sino porque es una escena totalmente fuera de contexto; no obstante, si vives en Hilton Head Island o en sus cercanías es mejor que empieces a prevenir tus paseos con respecto a estos lagartos.

Una señora se encuentra en recuperación después de haber sido atacada por un cocodrilo en a las cercanías de su hogar en Hilton Head Island. David lucas, portavoz del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur (South Carolina Department of Natural Resources) informó a los medios de comunicación, que los sucesos ocurrieron en la comunidad de Sun City el lunes por la noche.

La mujer de 68 años de edad primero fue tratada en el lugar de los hechos para luego ser transportada al Centro Médico de la Universidad Memorial Health en Savannah en Georgia.

Paseando a su perro por la noche (alrededor de las 10:00 pm) y estando cerca de su casa, la ciudadana fue atacada por un cocodrilo de aproximadamente 2.6 metros de largo. El reptil mordió la muñeca y pierna de la señora. El perro no sufrió heridas ya que escapó en el momento del ataque; sin embargo, el cocodrilo fue capturado por el agente de control de caimanes y posteriormente fue sacrificado.

No es la primera vez que ocurre algo similar, de hecho, alrededor de un año atrás, otra mujer de nombre Cassandra Cline de 45 años, falleció tras intentar proteger a su mascota del ataque otro cocodrilo; el perro logró escapar, pero la mujer fue arrastrada al fondo del lago. Sucesos que también ocurrieron en Hilton Head Island, por una zona residencial de Sea Pines Resort.