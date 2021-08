Confirman explosión en el aeropuerto de Kabul tras advertencias de “inminente ataque terrorista”

Varios países instaron a la gente a evitar el aeropuerto y Bélgica dijo que había riesgo de un ataque suicida

Hay “reportes muy, muy creíbles de un ataque inminente” al aeropuerto, posiblemente “en cuestión de horas”, dijo Gran Bretaña

ÚLTIMA HORA: Alerta en el aeropuerto de Kabul. El vocero del Pentágono confirmó el jueves que hubo una explosión afuera del aeropuerto de Kabul, pero por ahora no se sabe si hay víctimas, informo The Associated Press. En redes sociales, imágenes y videos han comenzado a llegar.

El portavoz, John Kirby, confirmó el estallido pero dijo que por ahora no ha recibido reportes de muertos o heridos.

Miles de afganos llevan días aglomerados en el aeropuerto tratando de salir del país en medio de la desesperación y el miedo.

Confirman explosión en aeropuerto de Kabul que está evacuando afganos

Esto, luego que Estados Unidos retiró sus fuerzas y el Talibán tomó el poder. Varias naciones occidentales han advertido sobre la posibilidad de atentados en el lugar, y hoy finalmente se ha confirmado el primero de los ataques hacia los afganos que intentan huir.

El portavoz estadounidense señaló que proporcionará más detalles pronto. El Daily Mail asegura que la explosión ocurrió en la puerta de la abadía del aeropuerto. Además, el diario asegura que hay al menos mil estadounidenses que no han podido salir de Afganistán.