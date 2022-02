En un cambio significativo, el gobierno alemán dijo el sábado que enviará armas y otros suministros directamente a Ucrania y apoya algunas restricciones del sistema bancario global SWIFT para Rusia, informó The Associated Press. La noticia, trajo esperanza para el presidente Zelenski, que en otros momentos anunció que estaba “solo” ante el furioso ataque de Rusia.

Fue el jueves pasado, que los ataques de Rusia comenzaron. Este sábado, se cumplen tres días desde que oficialmente Ucrania entró en guerra y aplicó la Ley Marcial en sus ciudadanos obligando que hombres de 18 a 60 años, sean reclutados. Mientras tanto, el presidente Zelenski informó que no le dará la espalda a su país.

Hace poco, el presidente de Ucrania admitió que se encontraba 'solo' ante la situación. Estados Unidos, le informó que podrían protegerlo hasta que estuviera fuera de territorio pero declinó la sugerencia, diciendo que no le daría la espalda a su país. Zelenski, en sus últimos discursos informó que lucharía hasta el final por su país.

La cancillería de Alemania anunció que enviará 1,000 armas antitanque y 500 misiles tierra-aire “Stinger” a Ucrania “lo antes posible”, informó The Associated Press. En el comunicado, anunciaron que las armas pronto estarían en territorio ucraniano y que, esperan poder ayudar a Ucrania con el avance de las tropas rusas a la capital del país.

Alemania armamento Ucrania: ¿Involucró a Países Bajos?

A través del comunicado, no solo informó que estarían enviando armas a Ucrania sino que hizo que otro país se comprometiera con la causa de ayudar a la nación vecina. Por ello, el Ministerio alemán de economía y clima dijo que Alemania está permitiendo que los Países Bajos envíen 400 armas antitanque de fabricación alemana a Ucrania, informó AP.

La situación, cambió completamente en los últimos días para todo el mundo. Alemania se había adherido durante mucho tiempo a una política de no exportar armas letales a las zonas de conflicto, incluida Ucrania. Recientemente, el viernes, los funcionarios del gobierno dijeron que cumplirían con esa política, destacó The Associated Press.